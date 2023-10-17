Теракт в Брюсселе: погибли двое шведов, разыскивают боевика ИГИЛ

Стрельба в Брюсселе оказалась исламистским терактом, исполнителя которого еще разыскивают; двое погибших – граждане Швеции.

Об этом сообщает Le Soir, пишет "Европейская правда".

Как стало известно, террорист в яркой оранжевой куртке прибыл на место преступления на скутере, и, спешившись, начал стрелять в прохожих из боевого оружия и погнался за теми, кто пытался спрятаться в ближайшем здании. После расправы стрелок с криками "Аллах Акбар" вскочил на скутер и уехал.

В результате стрельбы погибли два человека – шведские болельщики, которые приехали поддержать свою команду в матче с Бельгией. Также получил ранения шофер такси, угрозы для его жизни нет.

Нападающего до сих пор не поймали. По первым данным расследования, он является 45-летним выходцем из Туниса по имени Абедсалем Л. и в последнее время проживал в Брюсселе. Дома у мужчины прошли обыски.

Журналисты нашли видео, которые Абдесалем снял перед и после нападения, подтверждающие его террористические мотивы. Во втором видео мужчина, говоря на арабском, называет себя "моджахедом, который борется за дело Бога и "Исламского государства" и хвастается, что "отомстил за мульман", убив трех шведов.

Премьер Бельгии Александр де Кроо назвал теракт "трусливым нападением". По его словам, нападающий умышленно целился в шведов. Ранее в СМИ отмечали, что болельщики были одеты в футболки, позволяющие идентифицировать их как шведов. Де Кроо выразил соболезнования премьеру Швеции Ульфу Кристерссону.

Из-за стрельбы остановили футбольный матч между Бельгией и Швецией, на который и должны были идти погибшие, стадион оцепила полиция из соображений безопасности. Также закрыли несколько станций метро. Жителей Брюсселя призвали без крайней необходимости не выходить из дома.

В регионе Брюсселя объявили 4й, самый высокий уровень террористической угрозы, что означает непосредственную опасность, а по всей стране – 3-й.

Напомним, 13 октября в городке на севере Франции произошло террористическое нападение в лицее – 20-летний парень чеченского происхождения совершил нападение с ножом, убив учителя. В стране после того объявили самый высокий уровень террористической угрозы.