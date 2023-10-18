СМИ: В Словакии друг РФ Фицо будет и премьером, и главой МИД – не может найти кандидата

В Словакии лидер партии Smer-SD Роберт Фицо еще не нашел кандидата на должность министра иностранных и европейских дел, поэтому он сам временно будет занимать должности и премьер-министра, и главы МИД.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство SITA со ссылкой на два независимых источника, публикацию приводит Aktuality.

Партнеры политсилы Фицо по коалиции – партия "Голос" и Словацкая национальная партия – уже представили своих кандидатов на должности министров. Но Smer-SD до сих пор этого не сделала.

Фицо говорит, что проведет переговоры о кандидатах с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Напомним, 11 октября Фицо подписал меморандум о формировании коалиции с партией "Голос" и пророссийской Словацкой национальной партией.

В рамках коалиционного соглашения Smer-SD получит право назначать премьер-министра и шесть других министров, что открывает путь для антиукраинского Фицо возглавить правительство Словакии в четвертый раз.

"Голос" получит пост спикера парламента, которым скорее всего станет лидер партии Петер Пеллегрини, и семь министерских должностей в правительстве, а Словацкая национальная партия – позиции трех министров.

Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды": Станет ли Словакия еще одной Венгрией? Чего ждать от пророссийской коалиции у соседей.