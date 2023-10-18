Италия возобновляет контроль на границе со Словенией

Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози в среду проинформировал словенского коллегу Бостяна Поклюкара о введении временного пограничного контроля со Словенией из-за изменения ситуации в Европе и на Ближнем Востоке.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявило правительство Италии.

Решение о восстановлении пограничного контроля Рим и Любляна согласовали между собой, после чего сообщили об этом Европейской комиссии в соответствии с правилами Шенгенской зоны. Решение вступает в силу с 21 октября на 10-дневный срок.

Италия объяснила возобновление пограничного контроля ухудшением ситуации на Ближнем Востоке и увеличением миграционных потоков: с начала этого года в страну прибыли 140 тысяч незаконных мигрантов, что на 85% больше по сравнению с 2022-м.

Стороны договорились, что в ближайшее время скоординируют действия по контролю на границе на уровне правоохранительных органов.

Всего девять европейских стран сообщили Еврокомиссии о временном восстановлении пограничного контроля в пределах Шенгенской зоны. Кроме Италии, это Австрия, Германия, Норвегия, Чехия, Польша, Словакия, Швеция и Франция.

Германия, среди прочего, на этой неделе объявила о введении временного внутреннего пограничного контроля на сухопутных границах с Польшей, Чехией и Швейцарией "после долгих колебаний".