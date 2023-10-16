Германия вернет стационарный контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией

После долгих колебаний федеральное правительство Германии готовит стационарный контроль на дополнительных участках границы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Глава МВД Нэнси Фезер объявила во второй половине дня, что в понедельник она сообщила Европейской комиссии о введении временного внутреннего пограничного контроля на сухопутных границах с Польшей, Чехией и Швейцарией.

Решение "сначала действует в течение десяти дней, начиная с сегодняшнего дня, 16 октября 2023 года, и может быть продлено на общий срок до двух месяцев". В то же время, контроль на сухопутной границе с Австрией снова продлят на шесть месяцев – он действует с 2015 года.

В министерстве говорят, что это означает, что федеральная полиция теперь может использовать те же ресурсы на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией, которые она уже давно использует на границе с Австрией.

За последние несколько недель было значительно увеличено количество завуалированных обысков по всей пограничной зоне и проведены совместные патрулирования с пограничной полицией Польши и Чехии на их территории. Уже существует совместный план действий со Швейцарией. Эти меры следует продолжать в тесной координации с соседними странами, отметила Фезер.

"Бизнес контрабандистов становится все более жестоким и беспринципным. Ужасная смерть семерых человек, которые были незаконно переправлены через немецко-австрийскую границу в пятницу вечером, глубоко шокировала нас", – сказала Фезер.

В то же время Германия нуждается в "эффективном ограничении нелегальной миграции, чтобы облегчить нагрузку на наши муниципалитеты", добавила она.

По данным Министерства внутренних дел, на начало октября Федеральная полиция уже обнаружила около 98 000 несанкционированных въездов в Германию в 2023 году, а в 2022 году их было всего около 92 000.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался за ограничение нелегальной миграции в страну.

Со своей стороны канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин стремится обуздать нелегальную миграцию с помощью более строгого пограничного контроля.

Также сообщалось, что министры внутренних дел Германии, Польши и Чехии достигли договоренности о создании совместной рабочей группы, которая будет работать под эгидой Европола, для эффективной борьбы с "бесчеловечной контрабандой".