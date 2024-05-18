Захарова обеспокоилась правами коренного населения территории Франции, где вспыхнули беспорядки

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила о "глубинных проблемах" Франции, комментируя массовые беспорядки, вспыхнувшие на французской заморской территории Новой Каледонии.

Комментарий Захаровой обнародовали в Telegram-канале МИД России, пишет "Европейская правда".

Захарова заявила, что "не в наших правилах вмешиваться во внутренние дела иностранных государств", и при этом выразила комментарий на семь абзацев, переполненный критикой Франции.

Захарова сказала, что вместо того, чтобы учить жизни других, "Парижу стоило бы обратить взгляды на собственные глубинные проблемы".

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"Рассматриваем общественно-политический кризис в Новой Каледонии как результат незавершенности процесса ее деколонизации и очередное подтверждение того, что политика Франции в отношении ее бывших колоний, переименованных в заморские территории, заходит в тупик", – заявила Захарова.

Она обвинила Париж во вмешательстве во внутренние дела своих бывших колоний по всему миру, отметив, что в прошлом "французы совершили на этих территориях многочисленные военные преступления и преступления против человечности".

"Призываем Париж воздерживаться от необоснованного применения насилия в отношении протестующих, обеспечить соблюдение прав и свобод коренного населения Новой Каледонии и других подконтрольных ему заморских территорий", – заявила спикер МИД России.

Накануне в Новую Каледонию начал прибывать большой контингент французской полиции в рамках масштабной операции по восстановлению контроля над столицей французской заморской территории Нумеа.

Напомним, с понедельника в Новой Каледонии, которая давно стремится к независимости, начались протесты против конституционной реформы избирательного права.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь вечером 15 мая объявил о введении чрезвычайного положения в Новой Каледонии.