Зеленский рассчитывает на ООН в сохранении поддержки Украины странами Глобального Юга

Президент Владимир Зеленский в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем выразил надежду на сохранение поддержки странами Глобального Юга.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в Телеграм-канале Зеленского по результатам разговора.

Зеленский приветствовал готовность ООН прислать представителя на встречу советников по "формуле мира".

"Активное участие ООН в имплементации "формулы мира" и готовность прислать представителя Организации на следующую встречу дипломатических советников и советников по безопасности очень важны для Украины", – отметил он.

По словам Зеленского, после встречи советников в Джидде также важно, чтобы следующее мероприятие было не менее успешным и дало конкретные результаты.

"Для этого нужно сохранять поддержку стран Глобального Юга. В этом Украина очень рассчитывает на ООН", – говорится в сообщении.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на западных неназванных чиновников и дипломатов сообщало, что поддержка Западом действий Израиля в отношении сектора Газа подорвала усилия, направленные на достижение консенсуса с ведущими развивающимися странами по осуждению войны России против Украины.

Напомним, Украина и государства-партнеры согласовали следующие переговоры на уровне безопасности советников лидеров государств по одобрению предложенной президентом Владимиром Зеленским "формулы мира". Они должны пройти в конце октября на Мальте.