СМИ: Румыния установит на границе с Украиной новую систему защиты от дронов
Румыния в ближайшее время получит современную систему защиты от беспилотников после ряда инцидентов с падением обломков дронов, которыми РФ атакует юг Украины.
Об этом стало известно порталу HotNews.ro от источников, сообщает "Европейская правда".
Новую систему установят на границе с Украиной. Румыния получит эту систему с согласия НАТО на основании межправительственного соглашения с одной из стран-партнеров.
По словам собеседников портала, речь идет об одной из самых мощных систем противодействия дронам в Европе.
Румынское Минобороны ранее сделало вывод, что беспилотники на румынскую территорию падали случайно – это российские дроны, которые сбивала противовоздушная оборона Украины.
В конце сентября стало известно, что из-за инцидентов с падением дронов Румыния перемещает системы противовоздушной обороны ближе к своим селам на Дунае, граничащих с Украиной.