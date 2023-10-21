ЕС и США обещают изучить пути использования активов РФ в пользу Украины - заявление

Лидеры Европейского Союза и Соединенных Штатов по итогам саммита в пятницу подтвердили готовность изучить пути использования суверенных активов России для помощи Украине в соответствии с национальным и международным правом.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам саммита, сообщает "Европейская правда".

Европейские и американские лидеры подтвердили готовность добиться полной ответственности России за ее противоправную полномасштабную агрессию против Украины.

"В свете неотложности срыва попыток России разрушить украинскую экономику и постоянного несоблюдения Россией своих международно-правовых обязательств, Соединенные Штаты и Европейский Союз вместе с союзниками созывают своих экспертов для изучения вариантов своевременной компенсации Украине за потери, ущерб и убытки, вызванные российской агрессией", – говорится в заявлении.

Они подчеркивают, что такие шаги должны происходить "в соответствии с нашими правовыми системами и международным правом".

"В краткосрочной перспективе мы изучим, как любые сверхприбыли частных лиц, непосредственно вытекающие из иммобилизованных российских суверенных активов, если эти сверхприбыли не требуются для выполнения обязательств перед Россией в соответствии с действующим законодательством, могут быть направлены на поддержку Украины и ее восстановление и отстройку в соответствии с действующим законодательством", – обещают лидеры США и ЕС.

Заявление также содержит обязательства лидеров работать над решением проблем энергетической, экономической и продовольственной безопасности, вызванных агрессией России, "которые являются особенно острыми в наиболее уязвимых развивающихся странах".

Проблема с использованием суверенных активов России заключается в том, что они юридически принадлежат государству и, в отличие от частных активов, механизма их конфискации не существует.

Ранее стало известно, что рабочая группа по вопросам российских элит, доверенных лиц и олигархов (REPO), образованная по инициативе G7, насчитала замороженных российских суверенных активов в примерно 280 миллиардов долларов.

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