Укр Рус Eng

ЕС и США обещают изучить пути использования активов РФ в пользу Украины - заявление

Суббота, 21 октября 2023, 08:38

Лидеры Европейского Союза и Соединенных Штатов по итогам саммита в пятницу подтвердили готовность изучить пути использования суверенных активов России для помощи Украине в соответствии с национальным и международным правом.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам саммита, сообщает "Европейская правда".

Европейские и американские лидеры подтвердили готовность добиться полной ответственности России за ее противоправную полномасштабную агрессию против Украины.

"В свете неотложности срыва попыток России разрушить украинскую экономику и постоянного несоблюдения Россией своих международно-правовых обязательств, Соединенные Штаты и Европейский Союз вместе с союзниками созывают своих экспертов для изучения вариантов своевременной компенсации Украине за потери, ущерб и убытки, вызванные российской агрессией", – говорится в заявлении.

Они подчеркивают, что такие шаги должны происходить "в соответствии с нашими правовыми системами и международным правом".

Министры финансов США и Британии обсудили совместные действия по лишению РФ доходов

"В краткосрочной перспективе мы изучим, как любые сверхприбыли частных лиц, непосредственно вытекающие из иммобилизованных российских суверенных активов, если эти сверхприбыли не требуются для выполнения обязательств перед Россией в соответствии с действующим законодательством, могут быть направлены на поддержку Украины и ее восстановление и отстройку в соответствии с действующим законодательством", – обещают лидеры США и ЕС.

Заявление также содержит обязательства лидеров работать над решением проблем энергетической, экономической и продовольственной безопасности, вызванных агрессией России, "которые являются особенно острыми в наиболее уязвимых развивающихся странах".

Проблема с использованием суверенных активов России заключается в том, что они юридически принадлежат государству и, в отличие от частных активов, механизма их конфискации не существует.

Ранее стало известно, что рабочая группа по вопросам российских элит, доверенных лиц и олигархов (REPO), образованная по инициативе G7, насчитала замороженных российских суверенных активов в примерно 280 миллиардов долларов.

Читайте также: Два подхода к возмещению убытков Украине: какое будущее у замороженных российских активов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Арест росактивов США