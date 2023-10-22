Британия учит украинских инженеров защищать энергообъекты от атак России

Инженеры британской армии разработали программу обучения для украинских гражданских инженеров по защите энергетического сектора от атак России этой зимой.

Об этом заявило Минобороны Британии 22 октября, пишет "Европейская правда".

Двухнедельная учебная программа была разработана и проведена по просьбе Украины для дальнейшего усовершенствования защиты ее энергетического сектора.

Украинских инженеров учили, как определить наиболее уязвимые элементы инфраструктуры, потенциальные расстояния взрыва и влияние разного оружия и взрывчатых веществ, а также лучше всего разместить физические и воздушные барьеры. чтобы помочь оградить эти места от российских атак.

Министр обороны Грант Шаппс сказал, что обучение необходимо для защиты украинских гражданских лиц с приближением зимы.

"Гражданское население Украины ежедневно сталкивается со смертельной опасностью со стороны путинских сил и их неизбирательной кампании бомбардировок критической инфраструктуры", – прокомментировал министр.

Королевские инженеры привлекли специализированных резервистов, работающих в секторе критической национальной инфраструктуры Великобритании, и использовали их профессиональный опыт обучения на британском газовом заводе, военной взлетно-посадочной площадке и портовом объекте.

Курс базировался на нескольких реальных сценариях, чтобы предоставить украинским участникам возможность попрактиковаться в разработке планов и реализации практических решений для обеспечения эффективной защиты критически важных объектов национальной инфраструктуры.

Напомним, в ЕС считают, что Украину этой зимой могут ожидать новые отключения электроэнергии на фоне непрерывных российских ракетных и беспилотных атак, которые сделали ее энергетическую систему более уязвимой, чем год назад.

Европейская комиссия уже предоставила более 50 миллионов евро Фонду энергетической поддержки Украины, созданному для поддержки украинской энергосистемы