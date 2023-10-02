Украина стала крупнейшим покупателем немецкого оружия

За девять месяцев 2023 года Германия одобрила экспорт вооружений на сумму, большую, чем за весь прошлый год.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Согласно данным министерства экономики страны, за первые три квартала этого года федеральное правительство одобрило экспорт в Украину военной техники на сумму 3,3 миллиарда евро, что делает Киев крупнейшим получателем немецкого вооружения.

"Неизменная поддержка Германией Украины в ее защите себя от российской агрессии, противоречащей международному праву, продолжает четко отражаться в лицензионных объемах экспорта вооружений", – заявил государственный секретарь министерства экономики Свен Гигольд.

Согласно данным ведомства, в 2022 году экспортные поставки немецкого оружия составили 8,35 миллиарда евро, тогда как за первые три квартала этого года – уже 8,76 миллиарда евро.

Это уже второй по величине показатель в истории ФРГ. Только в 2021 году он был выше – 9,35 миллиарда евро. Для сравнения, за 16 лет правления канцлера Ангелы Меркель отметку в шесть миллиардов превышали только пять раз.

Ранее немецкий концерн Rheinmetall получил от Федерального антимонопольного ведомства Германии разрешение на создание совместного предприятия с концерном "Украинская оборонная промышленность" (бывший "Укроборонпром").

В начале июля сообщалось, что совместное предприятие откроется в течение следующих 12 недель.

Немецкая компания ожидает подписания контрактов на создание еще двух совместных предприятий – по производству боеприпасов и средств противовоздушной обороны.