Компромисс с Орбаном в НАТО, нападения на украинок в Германии, условия поставки F-16: новости дня

Сполучені Штати посилили санкції проти Росії, вирішили передати нам додаткову систему ППО Patriot і готуються підписати безпекову угоду з Україною.

А ще українську протиповітряну оборону мають посилити винищувачі F-16. Про деталі передачі цих літаків нам розповіла міністерка оборони Нідерландів в ексклюзивному інтерв’ю.

Сенат Швейцарії посилив правила надання тимчасового захисту для українців, а у Німеччині з ножем напали на українку.

Більше важливого і цікавого за середу, 12 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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Посилення протиповітряної оборони України

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в інтерв’ю "Європейській правді" повідомила, що перші винищувачі F-16 від її держави будуть передані Україні вже цього літа – відразу після того, як постачання літаків почне Данія.

"Літаків буде дедалі більше, і це зміцнюватиме ваші Повітряні сили… Я не можу назвати дату, тому кажу: цього літа. Зараз ми йдемо за таким планом. При цьому спершу ви отримаєте літаки від Данії. Ми будемо після Данії, але це – спільний план", – уточнила Оллонгрен.

Стосовно готовності української інфраструктури до приймання літаків міністерка відзначила, що "тут ми також рухаємося за планом".

За її словами, ці винищувачі будуть надходити поступово. Бойове використання покаже їхню ефективність. Воно суттєво зміцнить Повітряні сили, і у якийсь момент це може призвести до вашої переваги в повітрі.

Вона висловила припущення, що F-16 самі по собі не змінять хід війни, але вони "зроблять ваші повітряні сили і вашу протиповітряну оборону набагато сильнішими".

Крім того, міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в інтерв’ю "Європейській правді" пояснила, що її держава надасть дозвіл Україні вражати цілі на російській території з винищувачів F-16, оскільки це відповідає праву Києва на самооборону в загарбницькій війні.

За словами Оллонгрен, коли Україна отримає F-16, тільки українські військові будуть вирішувати, як їх застосувати.

А ще нідерландська міністерка оборони повідомила, що її країна розглядає поставку Україні додаткової системи ППО Patriot.

Вона підкреслила, що її країна бере участь у "коаліції винищувачів", у "коаліції дронів", а також працює із союзниками над постачанням Patriot.

В Сполучених Штатах, як дізналося видання The New York Times, вже ухвалили рішення про передачу ще однієї ракетної системи Patriot Україні.

А завтра, як повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, Київ і Вашингтон підпишуть двосторонню безпекову угоду.

Також Норвегія надає 240 млн євро на посилення української ППО, у тому числі профінансує частину з близько сотні ракет-перехоплювачів до системи Patriot, надання яких анонсувала Німеччина.

Тим часом, в НАТО розробляють плани довгострокової підтримки України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що міністри оборони країн Альянсу підтримають план, за яким НАТО "очолить координацію військової допомоги і тренувань в Україні" на $40 млрд на рік.

Він нагадав, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році члени Альянсу надають Україні 40 мільярдів євро військової підтримки щороку.

"Ми повинні підтримувати цей рівень підтримки як мінімум стільки, скільки потрібно, щоб прискорити усвідомлення для Москви про те, що Росія не зможе нас пересидіти", – зазначив Столтенберг.

І, здається, що навіть прем’єр Угорщини Віктор Орбан не буде заважати планам Альянсу.

Він повідомив, що на зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом погодив формат взаємодії щодо неблокування Будапештом рішень в Альянсі щодо України.

"Угорщина дала чітко зрозуміти, що вона не має наміру блокувати будь-які рішення у НАТО, які можуть відрізнятись від нашого, як ми вважаємо, аналізу ситуації. На чому ми сконцентрувалися на сьогоднішній зустрічі… то це на тому, що будь-які операції за межами (НАТО) мають бути добровільними, і Угорщині були надані гарантії, яких вона вимагає", – сказав Орбан.

Санкційни удар по РФ

Міністерство фінансів США 12 червня оголосило про чергові санкції проти російських компаній і громадян.

Американський Мінфін констатує, що "Росія перетворилася на військову економіку, в якій компанії з усього спектру російської промисловості роблять свій внесок у військові зусилля Росії".

Юридичні особи, перераховані в останньому указі відомства, "працюють або працювали в оборонному та пов'язаних з ним секторах економіки Російської Федерації, виробництві, технологіях, транспорті та фінансових послугах".

Йдеться зокрема про російських виробників військової техніки – від безпілотників до кораблів – та компонентів до неї, компонентів вибухівки, боєприпасів, електроніки, а також заводи з ремонту військової техніки.

Окремо Міністерство фінансів США описує дві мережі ухиляння від санкцій, розташовані у Китаї та Туреччині.

Китайська мережа налічує майже десяток компаній, що поставили Росії електронні інтегральні схеми, металообробні верстати, напівпровідникові пристрої, трансформатори тощо. Під санкції потрапили ці компанії та їхні керівники.

Близько десятка юридичних осіб вказані і в турецькій мережі, яка попри санкції поставила клієнтам у Росії верстати, інструменти для обробки металу, електронні інтегральні схеми, зварювальне обладнання, безпілотники та інше на десятки мільйонів доларів.

Окремо американське Міністерство фінансів уточнило, що санкції поширюються на п’ять російських банків – "Промсвязьбанк", "Внешэкономбанк", Сбербанк Росії, "ВТБ Банк" і "ВТБ Капитал Холдинг", а також їхні закордонні представництва, хай яку назву вони мають.

Паралельно Мінфін США спільно з Міністерством торгівлі запровадив заходи для обмеження доступу військово-промислової бази Росії до ІТ-консалтингових та проєктних послуг, а також ІТ-підтримки та хмарних сервісів.

А ще Міністерство фінансів США 12 червня оголосило про санкції проти російських проєктів скрапленого природного газу (СПГ), які Москва наразі намагається реалізувати.

До того ж Сполучені Штати покарали Мосбіржу, торги доларами та євро в Росії – на паузі.

Під нові обмеження США також потрапили Національний кліринговий центр – контрагент у всіх валютних угодах Мосбіржі; Національний розрахунковий депозитарій – центральний депозитарій цінних паперів у Росії; а також страхові компанії "Согаз" і РНПК.

Мита ЄС проти Китаю

У середу Європейська комісія оголосила, що з 4 липня запровадить мита на імпорт китайських електромобілів у розмірі до 38,1%, що значно перевищує рівень мита, якого очікували.

Як пише Politico, запровадження мит відбувається після багатомісячного розслідування державної допомоги китайським виробникам електромобілів.

Воно створює безпосередню перспективу повномасштабної торговельної війни між ЄС та Китаєм після того, як Пекін розпочав розслідування щодо європейських виробників алкогольних напоїв і погрожував відплатою фермерам і літакобудівним компаніям з Євросоюзу.

"Коли наші партнери порушують правила, ми будемо відстоювати свої права", – заявив єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс у письмовій заяві, яку він надав журналістам.

Китайська торгова палата в ЄС висловила свій "шок, глибоке розчарування і глибоке незадоволення цим протекціоністським заходом" та засудила антисубсидійне розслідування як "полювання на відьом". Вона додала, що мита стануть "серйозним ринковим бар'єром".

Напади на українок у Німеччині

У Німеччині афганець з ножем напав на українку.

Жінка, яка приїхала до Німеччини, рятуючись від війни в Україні, сиділа на лавці в парку на березі Майну близько 13:55. Зненацька до неї ззаду підійшов нападник, схопив за плече і завдав кілька ударів розкладним ножем у голову та шию.

Українці вдалося вирватися з рук нападника і спробувати втекти, але, пройшовши всього кілька метрів, вона спіткнулася і впала. Нападник кинувся за нею і знову вдарив жінку, яка лежала на землі, ножем.

Перехожі почули її крики і кинулися на допомогу. Саме тоді молодик відпустив жінку і втік.

Підозрюваний у скоєнні злочину – 19-річний афганець. Він заарештований.

А в Саксонії знайшли тіло 9-річної українки Валерії. Її шукали з 3 червня після того, як вона пішла у школу і зникла.

"Валерія стала жертвою злочину. Ми розслідуємо його як вбивство", – повідомив начальник поліції Карстен Кемпф.

У поліції розповіли, що вбиту виявили далеко від стежок, у важкодоступній зоні з низькорослою рослинністю. Слідчі вважають, що це і було місцем вбивства.

Різне щодо України і українців

Уряд Литви 12 червня схвалив передачу 14 бронетранспортерів М113 Збройним силам України.

За даними ЗМІ, кількість учасників Саміту миру у Швейцарії знизилася.

Сенат Швейцарії посилив правила надання тимчасового захисту для українців.

В ЄСПЛ відбулись слухання за великою справою щодо окупованого Донбасу.

Підготовка до виборів у Франції

Напередодні дострокових парламентських виборів, про які днями оголосив президент Франції Емманюель Макрон після поразки на євровиборах, в уряді країни закликали бізнес мобілізуватись проти ультраправих.

Також Макрон закликав "центристів" об’єднатися, щоб не дати ультраправим перемогти.

До речі, у Франції об’єдналися ліві, щоб подолати Макрона і ультраправих.

Соцопитування свідчать, що ультраправе "Національне об'єднання" має усі шанси виграти дострокові вибори, але без абсолютної більшості.

Новини з Вірменії

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що країна може вийти з ОДКБ – військово-політичного блоку, який де-факто очолює Росія.

Пашинян сказав, що деякі члени цього альянсу не виконали договірних зобов'язань і "спланували війну проти нас разом із Азербайджаном".

Під парламентом Вірменії – чергові антиурядові протести, є затримані й поранені.

Тим часом, РФ завершила виведення своїх "миротворців" з Карабаху.

Решта новин

Лише чверть британців вважають, що їхня країна повинна бути поза межами Євросоюзу, що є найнижчим показником з часу голосування Сполученого Королівства за вихід з ЄС (Brexit) у 2016 році. Крім того, у провідного прихильника Brexit знову щось кинули, винуватця затримали.

Німеччина представила план відновлення призову до війська.