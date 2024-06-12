Франция: G7 согласовала кредит Украине в $50 млрд за счет росактивов

Лидеры стран "Группы семи" достигли договоренности о выделении 50 миллиардов долларов для Украины путем использования замороженных российских активов.

Об этом сообщил Елисейский дворец вечером 12 июня, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP.

Согласно сообщению канцелярии французского президента, Украина получит кредит до конца 2024 года.

"Существует договоренность. Как всегда в G7, лидеры принимают решение, а технические специалисты затем выполняют свою работу, чтобы придать ему форму", – сказал представитель Елисейского дворца.

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Решение, как ожидается, будет официально одобрено на саммите "Группы семи" 13-14 июня, после чего страны должны будут определить технические аспекты его реализации.

Напомним, речь идет о предложении США, которое предусматривает, что G7 предоставят Украине кредит в 50 миллиардов долларов, который будут выплачивать за счет доходов, полученных от замороженных активов России.

Ранее Евросоюз выдвинул альтернативное предложение, согласно которому он сам предоставит кредит для Украины, использовав в качестве залога свой семилетний бюджет в размере 1,2 триллиона евро.

На прошлой неделе страны ЕС не решили, какое из этих предложений поддержать.

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