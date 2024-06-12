В США уверены, что Турция остается союзником Запада

В Соединенных Штатах убеждены, что Турция остается крепко привязанной к Западу, а ее партнерство с Вашингтоном никогда не было сильнее, даже несмотря на то, что у них есть разногласия, в частности относительно войны в Газе.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью Reuters заявил посол США в Анкаре Джефф Флейк.

Посол США в Турции, который должен покинуть свой пост осенью, заявил, что одобрение расширения НАТО и соглашение о продаже стране американских истребителей F-16 свидетельствуют о том, что Анкара склоняется в сторону Запада, а также создает основу для длительного импульса в торговле и инвестициях.

"Стратегическое партнерство еще никогда не было таким сильным, и наши отношения в хорошем состоянии", – отметил Флейк.

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По его словам, несмотря на прочные экономические, торговые и энергетические связи Турции с Россией, война в Украине подчеркнула преданность Анкары НАТО и Западу.

"Турция была безупречной в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", – считает Флейк, ссылаясь на то, что та не пропустила российские военные корабли в Черное море и поставляла Киеву беспилотники.

Он добавил, что двухпартийные настроения по Турции в Конгрессе США улучшились в этом году, и это продолжится независимо от результатов выборов в Соединенных Штатах в ноябре.

"Они (турки – Ред.) крепко привязаны к Западу", – убежден посол.

Он указал, что хотя запланированный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белый дом в прошлом месяце был отменен из-за проблем с расписанием, это также произошло в то время, когда ситуация в Газе создала "сложный политический фон".

"Очевидно, что будут разногласия по ситуации в Газе, это сложная ситуация", – признал Флейк.

Комментарии посла США появились после того, как на прошлой неделе Анкара заявила, что может рассмотреть возможность присоединения к группе стран БРИКС, в которую в частности входят Бразилия, РФ, Индия, Китай и Южная Африка.

На этой неделе министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с хозяином Кремля Владимиром Путиным в России и принял участие во встрече БРИКС. Позже глава МИД заявил, что турецко-российские связи "развиваются фантастически хорошо".

В то же время Флейк отметил, что, хотя он надеется, что Турция не присоединится к БРИКС, такой шаг не изменит ее ориентацию на Запад.

"Я думаю, что они понимают, что экономика РФ превращается в экономику военного времени. У нее не так много будущего, особенно с учетом санкций, которые были введены Западом", – отметил он, добавив, что Вашингтон работает с Анкарой над тем, чтобы уменьшить ее энергетическую зависимость от России.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя причины переноса своего визита в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме 9 мая, заявил, что его пришлось отложить "из-за несовместимости графиков обеих сторон".

Перед этим чиновники США и Турции обсудили в Анкаре вопросы улучшения безопасности и энергетических связей в рамках стремлений восстановить отношения.

По данным СМИ, Соединенные Штаты вели переговоры об увеличении закупок взрывчатых веществ в Турции для увеличения производства артиллерийских боеприпасов, поскольку союзники пытаются доставить крайне необходимые боеприпасы в Украину.

Перед этим в Пентагоне заявили, что в настоящее время возвращение Турции в программу по производству истребителей F-35 не обсуждается.