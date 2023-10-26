Дания передает Украине пакет помощи с танками, БМП и боеприпасами

Правительство Дании объявило о передаче Украине нового пакета военной помощи на сумму 3,7 млрд датских крон (около 520 млн долларов).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Дании.

В новый датский пакет помощи войдут танки Т-72ЕА, БМП-2, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, стрелковое оружие и бронированные ремонтно-эвакуационные машины. Поставка последних финансируется совместно с Германией.

"Это оборудование и боеприпасы, на которые есть спрос в Украине и которые имеют решающее значение для поддержания боеспособности Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил, что пакет помощи был сформирован после встречи с украинским коллегой Рустемом Умеровым.

"Сегодняшняя помощь подтверждает, что Украина может рассчитывать на непоколебимую поддержку Дании в борьбе за свободу...Это также посылает важный сигнал как Украине, так и России, что мы не теряем внимания, даже несмотря на то, что значительная часть внимания мира в эти дни прикована к Израилю и Палестине", – заявил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен.

Напомним, Дания в августе анонсировала предоставление Украине в целом 19 истребителей F-16.

Ранее глава датского Минобороны заявлял, что рассчитывает передать Украине первые истребители F-16 весной 2024 года.