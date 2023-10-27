Украина получила из Словении партию разведывательных дронов - СМИ

Словенский производитель беспилотников C-Astral недавно передал разведывательные БПЛА украинским военным.

Об этом на этой неделе сообщили в компании изданию Defense News, пишет "Европейская правда".

Речь о тактическом разведывательном БПЛА, известном как Bramor C4EYE.

фото: Defence news

"Он (беспилотник. – Ред.) действительно используется украинцами уже некоторое время", – рассказал пилот Bramor из компании C-Astral Ерней Модерц на симпозиуме GSOF, который проходил 24-26 октября в Брно.

"У нас есть некоторые каналы коммуникации с войсками, и мы используем их для получения обратной связи и внесения соответствующих усовершенствований", – добавил он.

Модерц не смог сообщить, когда и сколько беспилотников прибыли в Украину, но сказал, что это произошло относительно недавно и поставка включала несколько систем.

Неизвестно, самостоятельно ли компания отправила БПЛА или Министерство обороны Словении выделило беспилотники из собственных запасов, поскольку страна эксплуатирует этот тип дронов.

В Минобороны Словении отказались от комментариев.

Беспилотник Bramor C4EYE полностью изготавливается и собирается в Словении компанией C-Astral. Это невооружённый летательный аппарат, предназначенный в первую очередь для разведывательных и наблюдательных миссий, а также для сопровождения конвоев.

Система имеет максимальную трехчасовую автономность и может действовать на расстоянии до 40 километров.

Словения поставила Украине десятки боевых машин пехоты в прошлом году.

Словения также присоединилась к тренировочной миссии ЕС для украинских военных.