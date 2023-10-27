Польские СМИ: "Жучок" в автомобиль кортежа Дуды могли установить спецслужбы РФ

Расследование в отношении геолокационного устройства, которое обнаружили в автомобиле кортежа президента Польши Анджея Дуды, предполагает, что к инциденту могли быть причастны "иностранные службы".

Об этом говорится в публикации издания Rzeczpospolita, сообщает "Европейская правда".

Rzeczpospolita узнала, что "жучок" в авто кортежа Дуды обнаружила не Служба государственной охраны Польши, как сообщалось ранее, а пограничники при осмотре в аэропорту Катовице-Пижовице в июне этого года.

После этого в Силезском отделе борьбы с организованной преступностью и коррупцией прокуратуры в Катовице начали расследование по этому делу. Публично его не комментируют, но, по данным польских СМИ, речь идет о незаконном получении информации.

Как пишет Rzeczpospolita, расследование инцидента с "жучком" в авто кортежа президента "ведет на восток", поскольку примерно в то же время – 28 июня – состоялся последний визит Дуды в Украину. Непонятно, почему устройство тогда не обнаружили сотрудники Службы госохраны, говорится в материале.

TVN24: В автомобиле кортежа президента Польши нашли "жучок"

"Если в ходе следствия подтвердится восточный след, это означает, что его ("жучок". – Ред.) установили, например, россияне и их службы. Если бы это было правдой, мы бы имели крайне опасную ситуацию", – говорит связанный со спецслужбами источник издания.

В то же время многолетний работник канцелярии президента Польши на условиях анонимности рассказывает Rzeczpospolita и другую версию событий. Ранее в авто, которыми пользовались сотрудники канцелярии низшего ранга, устанавливали локаторы, чтобы контролировать их использование в служебных целях.

"Может, в этом случае правда окажется банальной, и найденный локатор – это не более, чем демонтированное устройство многолетней давности?" – допускает собеседник издания.

Как сообщалось ранее на этой неделе, в автомобиле, который принадлежит канцелярии президента Польши, еще летом этого года обнаружили устройство отслеживания геолокации.