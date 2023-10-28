Благодаря чему у Украины появился шанс ускорить свое вступление в Евросоюз

2 ноября в Берлине соберутся руководители и представители МИД всех государств-членов Евросоюза, а также всех государств-кандидатов.

Это будет первая подобная большая встреча, посвященная реформе Евросоюза, и то, что главные столицы ЕС хотят услышать мнение Киева относительно внутренних европейских дел – это уже хорошо.

Но главная положительная новость для нас другая: представители ключевых европейских столиц начали слышать аргументы Киева о том, что Украина должна стать членом ЕС без изменения европейских договоров.

Теперь и официальному Киеву, и украинскому экспертному сообществу нужно сделать все, чтобы эта мысль стала доминирующей в ЕС.

Об истории вопроса, опасностях подхода ЕС к Украине и об изменениях, которые дают надежду на успех, – в обстоятельной статье редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко Разблокировать Украину. Как в ЕС меняют требования к вступлению стран-кандидатов.

Идея о том, что расширению Евросоюза должна предшествовать его глубокая институциональная реформа, появилась после того, как Украина и Молдова подали заявки на вступление в ЕС, а европейские лидеры оказались перед историческим выбором.

Российское вторжение в Украину вызвало сногсшибательное изменение мировоззрения у лидеров ключевых государств Европы: у них появилась готовность к смелым решениям и уже в июне 2022-го Украина и Молдова официально получили статус кандидата.

Но разворот политики расширения на 180 градусов не мог пройти бесследно.

Поэтому еще весной 2022 года появилось, а летом окончательно оформилось требование о том, что расширение должно происходить только при условии реформы в ЕС – объединение не готово к эффективной работе из-за злоупотребления правом вето некоторыми членами.

Включение в клуб новых государств с неопределенным для Западной Европы уровнем демократии – вроде Украины или Черногории – несет новые вызовы. Поэтому "мы позволим расширение только при условии проведения институциональных реформ", объясняли, в частности, в Берлине.

В начале процесса – в 2022 году – в Киеве спокойно отнеслись к новому требованию, которое ЕС к тому же выдвигал не Киеву, а самому себе.

С течением времени лидеры ЕС стали все чаще говорить о требовании о комплексной реформе Союза, которая, среди прочего, должна включать пересмотр правил голосования, с ликвидацией механизма вето.

Этот элемент означает, что эту реформу фактически невозможно провести.

А для Украины недопустимо, чтобы ее вступление в ЕС было привязано к заранее невыполнимому условию, на которое к тому же Украина не может повлиять.

Еще с конца прошлого года украинские чиновники в переговорах с европейскими коллегами посылают им этот сигнал. До недавнего времени это не имело результата. Но сейчас, похоже, лед тронулся.

Есть шанс, что прорыв может произойти уже на ближайшей неделе.

В конце концов, франко-германское предложение (позиционное экспертное исследование по вопросам реформы ЕС) не является истиной в последней инстанции; в Париже и Берлине сознательно придали ему статус не официального, а "экспертного" документа, подчеркивая готовность к изменению его положений.

Именно для такого пересмотра в четверг 2 ноября в Берлине должна состояться большая межправительственная конференция, посвященная исключительно вопросу реформирования ЕС.

Это будет закрытое событие высокого уровня. Его идея в том, чтобы собрать вместе руководителей и специалистов МИД государств-членов ЕС – а параллельно с ними, в другом помещении, профессиональных европейских экспертов, – чтобы и те, и другие попытались найти ту модель расширения Евросоюза, которую реально воплотить.

Киев по-прежнему будет настаивать на недопустимости того, что политические условия расширения ЕС будут тормозить вступление Украины.

Но самое главное – то, что украинскую мысль уже в Берлине могут поддержать также европейские тяжеловесы.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Разблокировать Украину. Как в ЕС меняют требования к вступлению стран-кандидатов.