CNN: США направляли Украине демарш с призывом усилить борьбу с коррупцией

Соединенные Штаты за последние недели призвали Украину прилагать больше усилий для борьбы с коррупцией в правительстве, связывая их с дальнейшей невоенной поддержкой, в том числе и через дипломатическую ноту.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", американскому телеканалу CNN стало известно от нескольких должностных лиц.

Собеседники CNN отметили, что все формы американской помощи, кроме военной, могут оказаться под угрозой, если Украина не сделает больше для преодоления коррупции.

"Послание для украинцев всегда заключалось в том, что если какие-то из этих средств будут присвоены, это поставит под угрозу всю помощь США стране", – сказал телеканалу один из американских чиновников.

CNN также удалось узнать о направленной Государственным департаментом США дипломатической ноте-демарш. В ней говорится о том, что Вашингтон ожидает от Украины дальнейших усилий в борьбе с коррупцией и финансовой прозрачности для продолжения прямой бюджетной поддержки.

Демарш, по словам источников CNN, также содержал необходимость для Украины осуществить критические реформы в рамках программы Международного валютного фонда, в частности те, которые касаются борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Накануне издание Politico также сообщило о большей, чем об этом говорится публично, обеспокоенности администрации Джо Байдена коррупцией в Украине, что нашло отражение в засекреченной стратегии в отношении государства.

Среди прочего, по данным СМИ, в документе высказывается опасение, что коррупция может побудить западных союзников Украины отказаться от ее поддержки на фоне полномасштабного вторжения РФ.

Один из источников Politico подтвердил, что администрация Байдена обсуждает с украинскими властями возможное обусловливание будущей экономической помощи "реформами, направленными на борьбу с коррупцией и на то, чтобы сделать Украину более привлекательным местом для частных инвестиций".

В прошлом месяце США направили на рассмотрение Киева и международных доноров перечень "приоритетных реформ", на которые предлагают ориентироваться в решениях о помощи Украине.