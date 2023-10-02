Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии альтернативные зерновые маршруты
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы скоординировать позиции накануне важных международных событий.
Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Twitter (X).
По его словам, они обсудили альтернативные зерновые маршруты и договорились поддерживать конструктивный диалог по снятию односторонних ограничений со стороны стран-членов ЕС и искать пути поддержки украинских фермеров.
Провів розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн @vonderleyen, щоб скоординувати позиції напередодні важливих міжнародних подій.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 2, 2023
Обговорили альтернативні зернові маршрути та домовилися підтримувати конструктивний діалог щодо зняття односторонніх обмежень з…
"Благодарен Европейскому Союзу за подготовку долгосрочной программы финансовой помощи на сумму 50 миллиардов евро в течение четырех лет. Рассчитываем на ее поддержку странами-членами", – добавил Зеленский.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза призвал последних присоединиться к обеспечению работы "зернового коридора", который Киев поддерживает без участия России.
Напомним, Украина открыла регистрацию для торговых судов и их владельцев для прохождения временными маршрутами из/в порты Одессы после того, как Россия в одностороннем порядке вышла из черноморской "зерновой инициативы".
Первое судно, которое воспользовалось украинским черноморским коридором после выхода РФ из "зерновой инициативы", прибыло в Стамбул в Турции 18 августа.
В сентябре стало известно, что Украина начала использовать хорватские порты для перевозки зерна, а министры сельского хозяйства Польши и Литвы, по данным СМИ, во вторник встретятся для обсуждения сотрудничества по транзиту украинского зерна.