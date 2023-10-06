Rheinmetall получила крупный заказ на поставку боеприпасов для Украины и Германии

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall получил крупный заказ на поставку артиллерийских боеприпасов после второго тендера в рамках рамочного контракта с правительством Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Rheinmetall сообщил на своем сайте.

Правительство ФРГ заказало у компании поставку Вооруженным силам Украины десятков тысяч снарядов типа L15, а также обычных 155-мм снарядов Assegai для немецких вооруженных сил.

Как говорится в заявлении Rheinmetall, стоимость заказа составляет нижний диапазон трехзначной суммы в миллионах евро. Поставка запланирована на 2024 год.

Недавно заключенное рамочное соглашение на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов рассчитано до 2029 года и составляет потенциальный объем заказов на сумму около 1,2 млрд евро.

Ранее сообщалось, что Rheinmetall получил контракт на поставку в Украину автоматизированных разведывательных систем SurveilSpire.

Перед этим стало известно, что компания получила от Федерального антимонопольного ведомства Германии разрешение на создание совместного предприятия с концерном "Украинская оборонная промышленность" (бывший "Укроборонпром").

В начале июля сообщалось, что совместное предприятие откроется в течение следующих 12 недель.

Немецкая компания ожидает подписания контрактов на создание еще двух совместных предприятий – по производству боеприпасов и средств противовоздушной обороны.