СМИ: Боррель посетит Китай 12-14 октября

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель на следующей неделе наконец отправится в Китай, где планирует встретиться с китайским министром иностранных дел Ван И.

Об этом агентству Europa Press стало известно из европейских источников, пишет "Европейская правда".

Утверждается, что визит Борреля состоится с 12 по 14 октября. В Китае он будет сопредседательствовать на заседании стратегического диалога ЕС-Китай, который призван обсудить двусторонние отношения и вопросы внешней политики, такие как война России против Украины.

Отдельной темой разговора с Ван И станет торговый дисбаланс между ЕС и Китаем, который ухудшился с 2016 года почти втрое и который в Брюсселе считают главной проблемой двусторонних отношений.

Для Борреля это будет первый визит в Китай после вступления в должность главы дипломатии Евросоюза. Ожидается, что он "проложит путь" для проведения саммита ЕС-Китай до конца этого года.

Визит Борреля в КНР откладывался уже дважды с начала этого года. В апреле Пекин отложил поездку топ-дипломата ЕС из-за положительного теста на коронавирус. А июльский визит неожиданно отменили без четкого объяснения причин.

Как известно, Европейский Союз пытается привлечь Китай к урегулированию войны в Украине, считая, что тот имеет рычаги влияния на российское руководство. Эта же цель была поддержана лидерами ЕС на последнем саммите в июне.