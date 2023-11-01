Группа республиканцев выдвинула условия Байдену для поддержки Украины: "Нужна стратегия победы"

Восемь республиканцев из Палаты представителей США обратились к президенту Джо Байдену с призывом отделить дополнительное финансирование для Израиля от большего пакета, который включает средства для Украины, и выдвинули условия для оказания дальнейшей помощи Киеву.

Об этом говорится в письме, опубликованном конгрессменом Майком Гарсией, пишет "Европейская правда".

Подписанты письма выражают обеспокоенность по поводу потенциальной задержки критически важного финансирования для Израиля. Они заявили, что подавляющее большинство конгрессменов как в Палате представителей, так и в Сенате, поддержали рассмотрение отдельного финансирования для Израиля и Украины.

Они подчеркнули, что Израиль и Украина должны победить, и "это понятно". Однако, согласно тексту, "американские налогоплательщики устали финансировать бесконечную тупиковую ситуацию в Украине без видения побед".

Республиканцы заявили, что определили 12 "разумных и рациональных условий", которые необходимо выполнить, прежде чем "хоть один доллар будет отправлен в Украину".

Конгрессмены требуют, чтобы президенты Джо Байден и Владимир Зеленский предоставили Конгрессу США стратегию украинской победы.

"Простая стратегия "мы с вами, пока не победим" или "мы должны победить" не является стратегией победы. Как Украина побеждает и сколько времени это займет? Эти оценки не должны быть точными, но мы должны понимать конечную цель и критерии выхода", – говорится в письме.

Конгрессмены ожидают услышать предполагаемую цену, связанную с выполнением стратегии выигрыша. Они требуют, чтобы президент Байден и глава Пентагона Ллойд Остин четко информировали американский народ о состоянии войны в Украине, включая информирование о прогрессе Украины на сегодня, определение причин нынешнего "тупика" и предоставление обновленной информации о "весеннем контрнаступлении".

Они хотят услышать, как американское оружие, которое направляется в Украину, поможет выиграть войну, а не просто продолжить ее. Они требуют оценки того, какое оружие не было отправлено, но могло изменить траекторию войны до сих пор.

"Текущая политика администрации лишь продлила страдания Украины, и Конгресс обязан сыграть определенную роль в решении того, какие дополнительные возможности следует предложить Украине", – говорится в письме.

Конгрессмены хотят, чтобы Байден и Остин объяснили, что произойдет, если американские инвестиции в Украину прекратятся, или страны ЕС и НАТО также откажутся от поддержки Украины, и сможет ли в таком случае Украина выстоять и победить.

Министерство финансов и торговли США должно отчитываться перед Конгрессом об уровне выполнения и соблюдения уже утвержденных санкций против России, отметили конгрессмены. США и все члены НАТО должны принять политику полных санкций против России, чтобы они включали всю нефть, зерно и редкоземельные минералы.

Конгрессмены хотят услышать, согласуются ли между США и Украиной цели миссии по Крыму, и считают ли США реалистичным желание Украины вернуть Крым.

Президенты Байден и Зеленский должны продолжать предоставлять Конгрессу полный учет, насколько это возможно, систем вооружений, которые были направлены и использованы на сегодня.

Президент Байден должен предоставить обязательства и доказательства того факта, что его администрация не ставит под угрозу график и стоимость критически важных внутренних программ оружия или обязательств, взятых США по программам поддержки Тайваня и Израиля.

"Пока ваша администрация не выполнит эти условия, финансирование Украины не должно рассматриваться в Конгрессе. По этой причине крайне важно, чтобы вы публично требовали, чтобы финансирование обороны Израиля рассматривалось как отдельное. Отказ сделать такой запрос приведет к тому, что ваши действия будут еще больше угрожать Израилю во время одного из самых опасных конфликтов с момента его основания", – заявили конгрессмены.

Обращение к Байдену подписали конгрессмены-республиканцы Майк Гарсия, Том Макклинток, Даг Ламальфа, Ральф Норман, Брэд Венстрап, Эдриен Смит, Скот Франклин и Дэн Мойзер.

В понедельник республиканцы Палаты представителей Конгресса США в рамках первой важной законодательной инициативы нового спикера Майка Джонсона представили отдельный законопроект о дополнительных средствах только для Израиля.

Во вторник американские сенаторы от обеих партий выразили сомнения относительно плана республиканцев Палаты представителей предоставить 14,3 миллиарда долларов помощи Израилю отдельно от поддержки Украины.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не исключил, что президент США Джо Байден может наложить вето на бюджетный законопроект, в котором не будет средств на помощь Украине.