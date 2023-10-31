Республиканцы представили проект помощи Израилю отдельно от Украины

Республиканцы в Палате представителей США представили отдельный законопроект о поддержке Израиля, несмотря на запрос президента Джо Байдена на 106 млрд долларов, который объединял помощь Израилю и Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

В проекте республиканцы представили план оказания помощи Израилю в размере 14,3 млрд долларов путем сокращения финансирования Службы внутренних доходов, устроив противостояние с демократами, которые контролируют Сенат.

Демократы обвинили республиканцев в том, что они помешали Конгрессу помочь Израилю, представив партийный законопроект.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила с заявлением, в котором обвинила республиканцев в "политизации национальной безопасности" и назвала их законопроект неприемлемым.

Чтобы проект стал законом, его должны одобрить Палата представителей и Сенат и подписать президент Байден.

Новоизбранный спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон на прошлой неделе заявил, что хочет, чтобы помощь Израилю и Украине рассматривалась в палате отдельно. По его словам, помощь, которую оказывают Киеву, следует рассматривать более тщательно.

Джонсон сказал, что укрепление поддержки Израиля должно быть главным на повестке дня национальной безопасности США после нападения боевиков ХАМАС 7 октября.

После избрания Майк Джонсон заявил, что поддерживает предоставление помощи Украине, но "с условиями".