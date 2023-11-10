Нидерланды планируют до конца года разместить в Румынии 18 самолетов F-16 для обучения украинцев

Обещанные Нидерландами истребители F-16, необходимые для обучения украинских пилотов, отправятся в Румынию еще до Нового года.

Об этом заявил генерал и командующий вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхейм, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Он ожидает, что в целом самолетов будет 18. До сих пор всегда речь шла о 12-18.

"Сейчас мы предполагаем, что им нужно 18, и мы также планируем это", – сказал Эйхельсхейм.

Он ожидает, что украинцы смогут проходить обучение с начала следующего года. Самолеты остаются собственностью Нидерландов. Всего в Нидерландах их 42.

Ранее на этой неделе было объявлено, что первые пять нидерландских F-16 прибыли в Европейский учебный центр F-16 (EFTC) в Румынии. Там они будут использоваться для подготовки румынских и украинских пилотов и технического персонала. Но сначала они будут использованы для повышения квалификации инструкторов.

Нидерланды и Дания координируют европейские усилия, чтобы помочь Украине получить F-16.

Напомним, в конце октября США подтвердили начало летных учений украинцев на F-16.

В Пентагоне заявили, что обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 может длиться пять месяцев или дольше, в зависимости от скорости прогресса.