В ЕС насчитали почти 4,2 млн человек из Украины с временной защитой

По состоянию на 30 сентября 2023 года почти 4,2 миллиона неграждан ЕС, которые бежали из Украины в результате российского вторжения 24 февраля 2022 года, имели статус временной защиты в странах Евросоюза.

Об этом свидетельствуют обнародованные 10 ноября данные Евростата, сообщает "Европейская правда".

Основными странами ЕС, которые принимали бенефициаров временной защиты из Украины, были Германия (1 194 900 человек; 28,3% от общего количества), Польша (958 655; 23,1%) и Чехия (357 960; 8,8%).

По сравнению с концом августа 2023 года количество людей с временной защитой из Украины в странах Евросоюза выросло на 31 920 человек (+0,8%). Наибольший абсолютный рост наблюдался в Германии (+19 205; +1,6%), Нидерландах (+3 685; +2,8%) и Ирландии (+2 875; 3,2%).

С другой стороны, в пяти странах наблюдалось уменьшение количества лиц, находящихся под временной защитой: Чехия (-7 125; -2%), Франция (-2 155; -3,2%), Польша (-1 895; -0,2%), Словения (-405; -4,6%) и Люксембург (-10; -0,2%).

Ранее сообщалось, что тысячи украинцев, которые приехали в Великобританию в рамках правительственной программы "Жилье для Украины", являются бездомными или находятся под угрозой потери крыши над головой.

Напомним, страны ЕС договорились продлить механизм временной защиты для беженцев из Украины на один год – с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025 года.