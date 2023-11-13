Главный дипломат ЕС анонсировал переговорное турне по Ближнему Востоку

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель проведет серию встреч на Ближнем Востоке в поисках "политического горизонта" для развязки в израильско-палестинском конфликте.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он объявил в своем Twitter (X).

Боррель сообщил, что на этой неделе посетит Израиль, Палестину, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Катар и Иорданию, чтобы обсудить гуманитарный доступ в сектор Газы и политические вопросы.

I will travel to Israel, Palestine, Bahrain, Saudi Arabia, Qatar & Jordan this week to discuss humanitarian access & assistance & political issues with regional leaders



We need a political horizon looking towards the two state solution. This can only be achieved through dialogue November 13, 2023

"Нам нужен "политический горизонт" по направлению к решению с двумя государствами (израильского и палестинского народов. – Ред.). Этого можно достичь только путем диалога", – отметил Жозеп Боррель.

Главный дипломат ЕС уже был в регионе с серией визитов после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября и последующих событий.

Напомним, на недавней ежегодной конференции дипломатов ЕС Боррель очертил основные приоритеты Евросоюза в условиях войны на Ближнем Востоке.

Как известно, среди стран ЕС нарастает критика Израиля за его действия в Газе. В частности, в Бельгии призвали к санкциям против Израиля из-за чрезмерных жертв среди гражданского палестинского населения.

В воскресенье Боррель от имени Евросоюза вновь призвал к "гуманитарным паузам" в боевых действиях. Он напомнил, что Израиль должен придерживаться международного гуманитарного права в реализации права на самозащиту, и одновременно раскритиковал ХАМАС за использование гражданского населения в качестве "живого щита".