Главный дипломат ЕС анонсировал переговорное турне по Ближнему Востоку

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель проведет серию встреч на Ближнем Востоке в поисках "политического горизонта" для развязки в израильско-палестинском конфликте.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он объявил в своем Twitter (X).

Боррель сообщил, что на этой неделе посетит Израиль, Палестину, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Катар и Иорданию, чтобы обсудить гуманитарный доступ в сектор Газы и политические вопросы.

I will travel to Israel, Palestine, Bahrain, Saudi Arabia, Qatar & Jordan this week to discuss humanitarian access & assistance & political issues with regional leaders



We need a political horizon looking towards the two state solution. This can only be achieved through dialogue