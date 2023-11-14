WP пишет, что Пентагон мог покупать российские нефтепродукты, несмотря на санкции

Часть нефтепродуктов, законтрактованных Министерством обороны США через поставщиков в Греции и Турции, может иметь российское происхождение, несмотря на санкции Запада, которые устанавливали "потолок цен" на них.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в расследовании The Washington Post.

Как утверждается в материале, поставки нефтепродуктов по контрактам Пентагона для обслуживания американских военных осуществлялись через греческий нефтеперерабатывающий завод Motor Oil Hellas, что на побережье Эгейского моря.

После введения санкций на российскую нефть она начала поступать не непосредственно на завод, а через посредника – турецкий нефтяной терминал в городе Дьортйол, после чего российская нефть смешивалась и переливалась через несколько танкеров, чтобы скрыть ее происхождение.

Согласно подсчетам WP, за последние два года терминал в Дьортйоле получил 5,4 миллиона баррелей мазута, из них только 1,9 миллиона – не российского происхождения. Причем с февраля 2023-го, когда вступили в силу санкции против РФ, объем поставок из России в Дьортйол составил 2,7 миллиона баррелей.

За этот же период с терминала в Motor Oil Hellas отгрузили 4,2 млн баррелей мазута – или по меньшей мере 56% всего мазута, который греческий НПЗ получил морским путем.

Точное количество мазута российского происхождения в продуктах, которые закупает Пентагон, The Washington Post определить не удалось, поскольку такие продукты перерабатываются с использованием многих ингредиентов, которые невозможно отследить на всех этапах производства.

Известно, что с марта 2022 года, когда США наложили санкции в отношении российской нефти, Пентагон заключил новые контракты с Motor Oil Hellas на сумму почти 1 миллиард долларов.

В Пентагоне сказали WP, что о российском происхождении нефтепродуктов им не известно, поскольку ответственность за соблюдение санкций лежит на подрядчиках, в частности Motor Oil Hellas. А само ведомство не имеет инструментов, чтобы контролировать поставщиков.

В Motor Oil Hellas заявили, что компания "не покупает, не перерабатывает и не торгует российской нефтью или нефтепродуктами", а "весь ее импорт имеет сертификат происхождения, не подпадающий под санкции".

Ранее сообщалось, что министерство финансов США разослало запросы 30 владельцам около сотни судов, которых подозревают в перевозке российской нефти вопреки согласованному государствами Запада потолку цен.