В Армении объяснили неучастие в заседаниях ОДКБ, пока выходить оттуда не планируют

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян во вторник объяснил решение страны отказаться от участия в последних заседаниях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – военного союза под фактической эгидой России.

Слова Григоряна в телевизионном интервью цитирует портал News.am, сообщает "Европейская правда".

Армянский чиновник напомнил, что страна не участвовала в заседаниях ОДКБ после войны в Нагорном Карабахе 2020 года, когда в организации "говорили, что Нагорный Карабах не является суверенной частью" Армении.

"Но с мая 2021 года, когда азербайджанские войска вторглись на суверенную территорию Армении, мы обратились в ОДКБ, и с этого момента до сентября прошлого года, когда Азербайджан напал на Армению и мы попросили о помощи, мы не получили необходимой помощи для защиты нашей суверенной территории", – добавил он.

По словам Григоряна, из-за этого у Еревана "возникли многочисленные вопросы" к ОДКБ, на которые он до сих пор не имеет ответов, что "также является причиной того, почему мы не участвуем в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ".

Секретарь армянского Совбеза не назвал неучастие в заседаниях демаршем и добавил, что вопрос выхода из ОДКБ на повестке дня не стоит.

"Мы ожидаем ответов на вопросы, связанные с ОДКБ, я не вижу никакой проблемы в том, что мы не участвуем ни в одном мероприятии в рамках ОДКБ", – добавил он.

Армянский премьер Никол Пашинян ранее заявлял, что агрессивные действия Азербайджана и бездействие ОДКБ привели Армению к решению "диверсифицировать отношения в сфере безопасности", и говорил, что выход страны из ОДКБ не снят с повестки дня.

Россия публично критиковала Армению за такой "разворот от РФ".

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