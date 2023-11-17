Шотландия заявила, что не оставит попыток присоединиться к ЕС как независимая страна

Шотландское правительство в пятницу представило позиционный документ, в котором излагает аргументы в пользу присоединения к Европейскому Союзу в статусе независимой страны, подчеркивая недовольство последствиями Brexit.

Это, как сообщает "Европейская правда", следует из самого документа, а также колонки первого министра Шотландии Хумзы Юсафа для издания Politico.

Документ является перечнем аргументов шотландского правительства в пользу того, почему страна должна стать независимой от Соединенного Королевства и присоединиться к ЕС.

Упор делается на том, что Шотландия и Евросоюз разделяют общие ценности – в частности указывается, что страна "полностью привержена верховенству международного права и защите прав человека" (вероятно, это намек на противоречивую политику Лондона по вывозу мигрантов в Руанду).

Там также повторяется позиция Шотландской национальной партии, которая сейчас находится у власти в Шотландии, что голосование за независимость страны власти будут рассматривать как мандат на начало переговоров о вступлении в ЕС.

Неформально в шотландском правительстве указывают, что позиционный документ направлен прежде всего на государства-члены Евросоюза, чтобы подчеркнуть преимущества членства Шотландии и успокоить опасения отдельных государств, таких как Испания, которые опасаются обострения сепаратизма у себя.

"Учитывая то, что процесс вступления в ЕС основывается на заслугах, это шотландское правительство четко осознает, что Шотландия будет иметь все возможности для того, чтобы плавно и быстро выполнить требования процесса вступления в соответствии со статьей 49 Договора об учреждении ЕС", – констатирует документ.

Среди трудностей такого сценария, которые указываются в документе, упоминается вопрос создания национальной валюты на фоне необходимости ввести евро, а также неопределенность относительно будущих границ с Англией и проверок между ними.

В то же время правительство Шотландии не указывает, как именно стремится добиться, собственно, независимости, учитывая то, что Верховный суд Великобритании еще в прошлом году не удовлетворил его запрос на проведение второго после 2014 года референдума по этому вопросу.

Напомним, в прошлом году Верховный суд Великобритании пришел к выводу, что парламент Шотландии не имеет полномочий объявлять повторный референдум о выходе из состава Соединенного Королевства.

Читайте также: Шотландский удар по Британии: получит ли Эдинбург второй шанс на независимость.