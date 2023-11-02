Путин подписал отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний

Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Документ опубликован на портале правовой информации, сообщает "Европейская правда".

Государственная дума России 18 октября завершила принятие законопроекта об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний, что изменит правовую позицию Москвы о возможности их проведения.

25 октября документ одобрил Совет федерации РФ.

Путин 5 октября призвал российский парламент отозвать ратификацию соглашения, чтобы "отзеркалить" позицию Соединенных Штатов, которые подписали, но так и не ратифицировали договор 1996 года.

Россия заявляет, что не возобновит испытания ядерного оружия, если этого не сделает Вашингтон. Но эксперты по контролю над вооружениями обеспокоены тем, что она может приблизиться к испытаниям, которые Запад воспримет как российскую ядерную эскалацию на фоне войны в Украине.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Москва время от времени прибегает к ядерным угрозам. Разведка и лидеры западных государств в целом считают такой сценарий маловероятным.

Министерство иностранных дел Украины называло решение российского парламента отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний очередным шагом ядерного шантажа РФ.