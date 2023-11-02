Президент Молдовы обвинила РФ в "покупке" избирателей на местных выборах

Президент Молдовы Майя Санду в среду обвинила Россию в "покупке" избирателей на местных выборах, которые состоятся в эти выходные, путем вливания денег в промосковские политические партии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Санду, которая осудила вторжение России в Украину и обвинила Россию в попытке отстранить ее от власти путем государственного переворота, заявила, что за два месяца Москва направила на финансирование "преступных группировок" сумму, эквивалентную почти 5 миллионам долларов США. Среди них – запрещенная партия во главе с беглым бизнесменом Иланом Шором.

Она призвала избирателей поддержать ее союзников в воскресенье, чтобы продемонстрировать поддержку ее видения движения Молдовы в Европейский Союз.

"Раньше Россия покупала людей, которые руководили Молдовой", – сказала Санду, имея в виду коррупционные скандалы в бывшем советском государстве перед ее убедительными выборами 2020 года.

"У нее больше нет такой возможности. Теперь она покупает молдовских граждан. Кремль использует разные категории людей... Есть люди, которые работают на Кремль, и они едут в Москву за деньгами", – сказала она.

Санду призвала правоохранительные органы принять меры для наказания виновных.

В воскресенье молдаване голосуют на выборах, которые рассматриваются как барометр проевропейского курса Санду. В мае на многотысячном митинге в Кишиневе она получила поддержку своей политики, но в меньших городах и сельской местности поддержка является менее уверенной.

"Важно, чтобы каждый пришел и проголосовал за тех кандидатов, которые будут проводить проевропейскую политику Молдовы и не будут создавать препятствий на этом пути", – сказала Санду.

Молдова накануне выборов заблокировала доступ к основным российским новостным сайтам.

Москва осудила этот шаг как попытку лишить молдаван доступа к альтернативным взглядам и обвинила президента в разжигании антироссийских настроений.

Шор, заочно заключенный в начале этого года за свою роль в коррупционном скандале на 1 миллиард долларов, высмеивает проевропейскую кампанию Санду и организовывал демонстрации из эмиграции в Израиле с призывами к отставке ее правительства.

Конституционный суд Молдовы признал его партию незаконной, а нескольким ее кандидатам запретил баллотироваться.

Напомним, ЦИК Молдовы отказала в аккредитации нескольким российским краткосрочным наблюдателям при ОБСЕ.

Местные выборы в Молдове пройдут 5 ноября.

В начале октября Майя Санду заявила, что за сорванной в начале года попыткой России устроить государственный переворот в Молдове стояла российская террористическая группировка "Вагнер".