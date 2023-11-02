ЕС отреагировал на отзыв Россией ратификации договора о запрете ядерных испытаний

Евросоюз осудил отзыв Россией ратификации договора о запрете ядерных испытаний.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление от имени союза опубликовал высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель отметил, что Россия отозвала ратификацию договора в то время, когда она продолжает агрессивную войну против Украины и неоднократно прибегала к ядерной риторике и угрозам, иногда намекая в том числе на возобновление ядерных испытаний.

"ЕС глубоко сожалеет об этом решении России", – отметил Боррель, напомнив, что договор ратифицировали все страны ЕС и это очень важный инструмент для ядерного разоружения и борьбы с распространением ядерного оружия.

Боррель напомнил, что с 2021 года договор ратифицировали еще восемь новых стран и это стало значительным прогрессом для расширения действия договора.

"Неоправданные намерения России отозвать ратификацию договора являются серьезным шагом назад в обязательствах России способствовать международной архитектуре безопасности, и это подрывает продолжающиеся усилия по нераспространению ядерного оружия и разоружению... ЕС призывает Россию продолжать уважать цель и задачи договора", – подчеркнул Боррель, добавив также, что речь идет о постоянном члене Совета безопасности ООН.

Главный дипломат ЕС призвал страны, которые еще не ратифицировали договор, без промедлений сделать это.

Напомним, 2 ноября, после решения российского парламента, президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Министерство иностранных дел Украины называло решение России очередным шагом ядерного шантажа.