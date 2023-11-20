В правительстве анонсировали переговоры с Польшей и ЕС по блокированию границ

Киев надеется провести переговоры с Польшей и Европейской комиссией на этой неделе на фоне блокирования границы польскими перевозчиками.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"На этой неделе мы надеемся провести переговоры в трехстороннем формате", – сказал торговый представитель Украины Тарас Качка.

По его словам, блокировка может повлиять на критически важные поставки энергоресурсов для Украины, которая страдает от постоянных российских атак.

По словам Качки, больше всего пострадал СПГ, в меньшей степени – бензин и дизельное топливо, добавив, что пострадал также важный импорт из стран Балтии, а не только импорт из Польши.

Он назвал это "предкризисной ситуацией".

На прошлой неделе Украина и Польша провели переговоры по блокировке, но обе стороны сообщили об отсутствии прогресса. В воскресенье украинские власти заявили, что на польской стороне границы застряли около 3000, преимущественно украинских грузовиков, в том числе с топливом и гуманитарной помощью.

Качка повторил, что отбирать лицензии у украинских перевозчиков нельзя, но сказал, что Киев готов обсудить дополнительные правила для улучшения работы как украинских, так и польских дальнобойщиков.

Представитель Комитета защиты польских дальнобойщиков Яцек Сокол заявил, что водители с обеих сторон должны встретиться, чтобы поговорить и попытаться выработать совместное соглашение.

"Все, что нужно – это желание, желание приехать, выслушать, понять проблемы и договориться о чем-то с другой стороной".

Ранее сообщалось, что забастовка польских дальнобойщиков на границе с Украиной грозит распространиться на группу фермеров, которые планируют присоединиться к протесту на пункте пропуска в Медыке.

Польские перевозчики с 6 ноября продолжают блокировать другие три пограничных перехода с Украиной – "Ягодин – Дорогуск", "Краковец – Корчова", "Рава-Русская – Гребенне".

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры накануне совместно с профильными ассоциациями и перевозчиками создало штаб помощи, чтобы обеспечить заблокированных украинских водителей едой, питьевой водой, медикаментами и топливом.