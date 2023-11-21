Латвия передаст Украине очередную партию автомобилей, конфискованных у пьяных водителей

Во вторник, 21 ноября, правительство Латвии решило безвозмездно передать Украине еще восемь автомобилей, конфискованных у пьяных водителей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Автомобили предназначены для Министерства обороны Украины, в частности армейских частей, военного подразделения Национальной гвардии и Центра специального назначения, а также совета села Матеевцы.

Общая предварительная рыночная стоимость восьми автомобилей, которые будут переданы Украине, составляет 37 850 евро.

Согласно Закону о поддержке мирных жителей Украины, транспортные средства, принадлежащие государству, могут быть безвозмездно переданы в собственность правительства Украины, чтобы предотвратить последствия чрезвычайной ситуации, связанной с военными действиями в Украине, и поддержать украинское общество. Это один из способов, которым Латвия помогает Украине в борьбе с российской агрессией.

Служба государственных доходов (VID) сотрудничает с обществом Agendum по передаче в Украину конфискованных у пьяных водителей автомобилей. Со своей стороны, Twitter-конвой помогает доставить автомобили в Украину и передать их госучреждениям Украины.

Общество Agendum получает запросы о помощи в предоставлении транспортных средств от различных госучреждений Украины. VID предоставила обществу актуальный список транспортных средств, который организация оценила согласно полученным запросам о помощи. VID предлагает обществу для оценки те автомобили, которые находятся в хорошем техническом состоянии.

Уже сообщалось, что в ноябре прошлого года вступили в силу поправки к Уголовному закону, которые предусматривают уголовную ответственность за вождение или обучение управлять автомобилем при концентрации алкоголя выше 1,5 промилле. Решением Сейма также разрешена конфискация личных автомобилей пьяных водителей.

Бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (ныне – глава МИД) в интервью "Европейской правде" заявлял, что 100% латвийского общества поддерживают Украину – даже те, кто ездит пьяным.