Венгрия намекает, что не хочет обсуждать 12-й пакет санкций против РФ

Венгрия намекает, что не хочет обсуждать 12-й пакет санкций против РФВ Венгрии намекают, что Евросоюз не должен обсуждать 12-й пакет санкций против России до тех пор, пока не проанализирует последствия предыдущих.

Об этом в Facebook написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает "Европейская правда".

"В то время как сотрудничество между Востоком и Западом, давно ставшее надежной основой европейского роста, продолжает обрываться, мы обсуждаем уже 12-й пакет санкций, не проведя честного анализа последствий 11 пакетов, которые уже были приняты", – пишет Сийярто.

По его словам, "провальные решения в Брюсселе" в последние годы привели к тому, что европейская конкурентоспособность "достигла самого низкого уровня".

Глава венгерского МИД добавил, что сегодня в Брюсселе он "будет вести борьбу" за повышение конкурентоспособности Европы и сохранение сотрудничества между Востоком и Западом.

Напомним, странам-членам ЕС представили предложение по 12-му пакету санкций против России.

Предложение предусматривает введение санкций против более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины. Речь идет о представителях военного, оборонного и IТ-секторов РФ, а также "других важных экономических операторов".

Отдельно упоминается о необходимости наказания причастных к псевдовыборам на временно оккупированных Россией территориях Украины, ответственных за принудительное "перевоспитание" украинских детей, а также причастных к распространению дезинформации и пропаганды РФ.

Также Еврокомиссия предлагает ввести новые запреты на импорт и экспорт, а также меры, направленные на усиление потолка цены на нефть и противодействие уклонению от санкций Европейского Союза.