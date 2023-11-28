Как Украина за 10 лет из "ученика" превращается в полноценного партнера ЕС

Десять лет назад началась Революция достоинства, которая закрепила европейский выбор Украины как необратимый.

Позже началась российская война – захват Крыма и части Донецкой и Луганской областей, впоследствии – полномасштабное вторжение.

Сегодня Украина стоит на пороге открытия переговоров с Европейским Союзом о членстве.

Какая эволюция произошла за это время в восприятии ЕС в Украине? И в восприятии Украины в Евросоюзе?

Ответы на эти вопросы – в статье ассоциированного аналитика Центра "Новая Европа" Екатерины Зарембо От страны-невидимки до топ-приоритета: как эксперты видят эволюцию отношений ЕС с Украиной.

Она подвела итог по результатам двадцати глубинных интервью с теми представителями и представительницами украинского гражданского общества, которые длительное время – минимум десять, а максимум 21 год – профессионально вовлечены в различные аспекты европейской интеграции Украины: политический диалог, безопасность, экономика, права человека.

Итак, эксперты и экспертки в целом разделяют мнение о том, что Украина наконец-то стала для Европейского Союза "своей", преодолев, по выражению одного эксперта, "психологический барьер" относительно будущего членства Украины в ЕС:

Несколько экспертов и эксперток отметили, что брюссельские институты сейчас имеют лучшее понимание Украины по сравнению со многими государствами-членами – настолько, что в некоторых столицах даже считают Еврокомиссию заангажированной в пользу Украины.

До определенного времени для описания отношений Украины и ЕС часто использовалась метафора ученика и учителя, а евросоюзовские коллеги могли говорить своим украинским партнерам о "домашней работе", которую те должны выполнить. Сегодня украинские эксперты и экспертки говорят о том, что эта метафора потеряла силу.

По выражению одного из опрошенных лиц, "Евросоюз – это партнер. "Партнер" – это не друг, это не старший брат, [...] это именно партнеры, это двусторонняя ответственность – и с нашей стороны, и со стороны ЕС".

Эксперты и эксперты практически единодушно отметили, что реакция ЕС на полномасштабное вторжение России положительно поразила их и увеличила авторитет ЕС в их глазах.

Быстрое предоставление Украине статуса страны-кандидата, направление Европейского фонда мира (European Peace Facility) на оборонные нужды Украины, принятие ряда пакетов санкций против РФ, отмена ограничений для торговли, открытие границ для украинских беженцев, отказ от российской нефти и газа.

Опрошенные эксперты признавали, что не ожидали от Евросоюза ни такой скорости, ни гибкости, ни единодушия, ни глубины.

На вопрос о том, каким образом Украина влияет на ЕС, эксперты и экспертки единодушно признали, что в вопросе нормотворчества Евросоюз остается для Украины источником и авторитетом. В то же время они определили целый ряд сфер, где Украина оказывала или оказывает на ЕС косвенное, но существенное влияние.

Благодаря Украине, после полномасштабного вторжения России, Евросоюз расширил собственные воображаемые "границы возможного".

В более конкретной плоскости некоторые эксперты отмечают, что Украина уже сейчас является не реципиентом, а контрибьютором идей и решений относительно будущего ЕС – например, в вопросах оборонного союза и стратегической автономии.

По итогам интервью с экспертами и экспертами можно выделить следующие рекомендации для ЕС по дальнейшему взаимодействию с Украиной и регионом: не повторять ошибок предыдущих этапов (не)расширения; прощаться с "Восточным партнерством".

Более подробно – в материале Екатерины Зарембо От страны-невидимки до топ-приоритета: как эксперты видят эволюцию отношений ЕС с Украиной.