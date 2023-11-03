Оппозиция в Раде обвиняет власть в блокировании международных поездок по политическим мотивам

Депутат комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат оппозиционной "Европейской солидарности" Ирина Геращенко утверждает, что ряд ее важных международных командировок под угрозой из-за промедления с разрешением от Рады, и видит в этом политические мотивы.

Как сообщает "Европейская правда", пост об этом она опубликовала в своем Facebook.

По словам Геращенко, она до сих пор не имеет согласования от председателя Верховной Рады для поездки на совместное заседание комитетов иностранных дел украинского и немецкого парламентов 7 ноября по приглашению спикера Бундестага.

Ирина Геращенко/Facebook

"В апреле 2022 года депутатские встречи с коллегами из Бундестага изменили позицию немецкого парламента и правительства о предоставлении оружия Украине. И этот диалог надо поддерживать и усиливать... Но командировка председателем ВР до сих пор не подписана, хотя встреча должна состояться 7 ноября", – отметила Геращенко.

По ее словам, на согласовании в аппарате Верховной Рады застряли также ее командировки на женский конгресс "Европейской народной партии" (крупнейшей группы Европарламента) и форум женского лидерства в Рейкьявике. Из-за неопределенности она не может ответить нескольким делегациям, которые заинтересованы во встречах в рамках мероприятия.

"Если вы депутат от оппозиции, то по указанию ОП президиум будет блокировать вам межпарламентскую деятельность. Хотя мы используем все наши многолетние контакты в ЕРР, с европейскими политиками для поддержки Украины и давления на РФ", – заявила Геращенко, добавляя, что у депутатов от большинства таких проблем не возникает.

Геращенко также заявила, что убеждена в ограничении по политическим мотивам, поскольку проблемы с командировками возникают именно у оппозиционных депутатов. "Хотя власть должна сейчас быть максимально заинтересована в активизации дипломатии, межпарламентской в том числе – ради поддержки Украины", – добавила она.

На вопрос "Европейской правды" она подтвердила, что поездки на событие ЕНП и международный женский форум оплачиваются принимающей стороной, а не из украинского бюджета.

"Относительно официальной командировки комитета, там четыре депутата могут получить компенсацию, потому что этот визит предусмотрен в календарном плане. Но я готова как раз за свой счет купить билеты и гостиницу", – отметила Ирина Геращенко.

В сентябре другой депутат "Евросолидарности", Алексей Гончаренко заявил, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук не подписал ему распоряжение для поездки на конференцию ПАСЕ в Дублине

После того в ПАСЕ призвали разрешить депутату Гончаренко поехать в командировку в Британию.