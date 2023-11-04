Как Евросоюз готовится к вступлению Украины и что дает основания для оптимизма

2 ноября в Берлин съехались топ-дипломаты из других европейских стран – министры иностранных дел, министры по вопросам Европы и другие.

Здесь состоялось первое большое обсуждение того, как и при каких условиях Евросоюз будет готов к вступлению новых членов.

Еще в прошлом году в Евросоюзе доминировало мнение, что вступление Украины будет невозможно, пока ЕС не проведет сложную, длительную (и малореальную) реформу своих основополагающих договоров, которая изменит систему принятия решений, работу руководящих органов и т.п.

Какие мнения доминируют в ЕС сейчас?

Подробнее о результатах конференции и новостях для Украины – в большой и обстоятельной аналитике редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко "Не бывает членства второго сорта": о чем договорились на конференции по расширению ЕС.

Теперь требование "сложной" реформы Евросоюза для расширения уже не воспринимается как аксиома. В Берлине от политиков такой привязки не звучало.

От всех без исключения звучала четкая позиция: расширение Евросоюза должно состояться. Теперь это решение считают и открыто называют геополитическим.

Еще один важный акцент этой конференции – идея о постепенной интеграции кандидатов в ЕС, которую продвигают и ключевые государства Евросоюза (например, Берлин), и некоторые страны-кандидаты. Главный вызов – сделать так, чтобы Украина или другие не застряли на этапе "получленства".

А еще – и на этом настаивает, в частности, Киев – крайне важно изменить саму процедуру вступления, лишив государства вроде Венгрии или Болгарии инструмента шантажа их соседей, кандидатов в члены ЕС.

Главный источник разногласий между странами ЕС – это вопрос о том, как должна происходить реформа Евросоюза и какова связь между ней и расширением. То, что Евросоюзу нужна реформа даже сейчас и что она станет еще более необходимой в случае вступления новых членов – не вызывает дискуссий и воспринимается как однозначный факт.

Дело в том, что полноценную реформу ЕС можно осуществить только через изменение базовых договоров Евросоюза (которые чаще упоминают под объединяющим названием "Лиссабонское соглашение"). Эти договоры определяют, среди прочего, распределение полномочий между ветвями власти в ЕС и государствами-членами; принципы формирования органов ЕС и правила принятия решений; критерии членства в ЕС и правила наказания стран-нарушителей.

Но проблема в том, что это требование делает вступление Украины почти невыполнимым.

Встреча в Берлине подтвердила положительные для Украины изменения.

Ни один из политиков публично не упомянул обязательность изменения базовых договоров для проведения реформы процедуры расширения.

Процедура расширения Евросоюза действительно медленная, неэффективная, и это – неоспоримый факт.

В Берлине говорят, что теперь – учитывая политическую готовность столиц активизировать расширение – процедура должна быть изменена. В частности, проблемой является то, что каждый шаг в процессе переговоров требует согласия 27 государств-членов.

"Надо понять, как защититься от вето, учитывая, что необходимо около 100 шагов, требующих единогласного решения", – пояснила министр Германии по вопросам Европы Анна Люрман.

Поэтому реформирование вступительного процесса – это еще один вызов, который стоит перед Евросоюзом.

Масштаб задач, которые стоят перед ЕС – действительно впечатляющий.

И только то, что в ЕС сейчас поняли геополитическую важность расширения и, похоже, твердо настроены довести до вступления новых членов, дает надежду, что эти вызовы удастся преодолеть.

Очень подробно – в материале Сергея Сидоренко "Не бывает членства второго сорта": о чем договорились на конференции по расширению ЕС.