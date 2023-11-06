США пообещали Армении помощь с реформой вооруженных сил

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Армении Эдвард Асрян на прошлой неделе посетил Европейское командование США (USEUCOM) в немецком Штутгарте и обсудил помощь в реформировании армянской армии.

Об этом говорится в сообщениях армянского Минобороны и USEUCOM, пишет "Европейская правда".

Во время визита, который длился 1-3 ноября, Асрян посетил штаб-квартиру Европейского командования США в Штутгарте и встретился с заместителем командира USEUCOM Стивеном Башамом, с которым обсудил развитие двустороннего военного сотрудничества.

"Генерал-лейтенант Стивен Башам выразил готовность США продолжать содействие текущим программам сотрудничества, а также инициировать новые направления сотрудничества в таких сферах: профессионализация вооруженных сил, укрепление профессионального сержантского состава, модернизация системы управления, миротворчество, военная медицина, военное образование и боевая подготовка, обучение и прочее", – сообщило Минобороны Армении.

В USEUCOM в свою очередь добавили, что обсуждение с армянской стороной сосредотачивались на среде безопасности Армении, оборонных реформах и оборонном сотрудничестве с Соединенными Штатами.

"Для нас было честью принимать генерал-лейтенанта Асряна и его команду. Мы многому научились друг от друга. Это было знаковое событие, поскольку мы сознательно и постепенно развиваем наши оборонные отношения", – добавил Башам.

В последние месяцы отношения между Арменией и Россией, долговременной союзницей Еревана, резко ухудшились. В Армении все чаще звучали призывы о необходимости выйти из ОДКБ – организации, действующей под эгидой РФ.

После молниеносной операции Азербайджана по возвращению Нагорного Карабаха под свой контроль в Армении возлагают на РФ ответственность не только за то, что размещенные в Карабахе "миротворцы" были абсолютно пассивными, но и за откровенное подыгрывание действиям Баку.

МИД России публично критиковал последние заявления премьера Армении Никола Пашиняна за "разворот от РФ".

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