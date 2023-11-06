Дуда поручил действующему премьеру Польши от ПиС формировать правительство

Президент Польши Анджей Дуда поручил формирование нового правительства после парламентских выборов 15 октября действующему премьер-министру Матеушу Моравецкому.

Об этом он сказал в вечернем обращении к гражданам, передает корреспондент "Европейской правды".

По словам польского президента, он принял решение поручить формирование правительства сначала именно Моравецкому как представителю партии, получившей наибольшее количество голосов на выборах, "после спокойного анализа и консультаций".

"Таким образом, я решил продолжить добрую парламентскую традицию, согласно которой фракция-победитель первой получает возможность сформировать правительство", – подчеркнул он.

Параллельно Дуда объявил, что предложит Сейму назначить своим маршалком (спикером) Марека Савицкого из Польской народной партии, который избирается в парламент более 30 лет.

Вопрос назначения спикера и премьера нижняя палата парламента Польши должна рассмотреть на первом заседании 13 ноября.

Ранее президент Польши заявил, что есть два главных кандидата на должность премьер-министра – действующий премьер Матеуш Моравецкий, выдвиженец партии власти "Право и справедливость", и Дональд Туск, которого поддерживает объединенная польская оппозиция.

Хотя ПиС и имеет наибольшее представительство в Сейме, она не смогла заручиться достаточной поддержкой голосов, чтобы гарантировать себе большинство. Поэтому с большой вероятностью в случае провала попыток Моравецкого сформировать правительство это право перейдет к оппозиции.

Известно, что большинство поляков считают Туска лучшим кандидатом на формирование нового правительства страны.

Подробно на эту тему – в видеоблоге ЕвроПравды, а также в статье Туск и его команда: как оппозиция договаривается о новом правительстве Польши.