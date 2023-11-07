Греция ввела штрафы для транснациональных корпораций на фоне роста цен

Греческое правительство наложило штраф в размере 2 млн евро на две транснациональные компании за несправедливое, по его мнению, получение чрезмерных прибылей, что произошло на фоне недовольства в обществе ростом цен на товары первой необходимости.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euractiv.

По результатам проверок правительство консерваторов решило наложить штраф в размере одного миллиона евро на компании Procter & Gamble Greece Limited и Elais Unilever Hellas SA.

По словам министра развития Греции Константиноса Скрекаса, борьба с инфляцией и особенно с "инфляцией жадности", является прежде всего вопросом социальной ответственности, а также обеспечения сплоченности общества.

"Никто не стоит над законом. Проверки будут продолжаться, и штрафы будут выписываться без колебаний", – отметил чиновник.

В то же время компании ставят под сомнение методологию, которая была использована для расчета штрафа, заявляя, что правительством не были учтены ключевые параметры функционирования розничного рынка и стандарты бухгалтерского учета.

По информации греческой прессы, сейчас власти тщательно проверяют еще больше компаний, и ожидается, что новые штрафы введут до конца недели.

В дополнение к проверкам, правительство ввело так называемый Market Pass – ваучер, который помогает некоторым гражданам покрыть часть расходов на покупку продуктов питания.

Эта мера вызвала критику со стороны оппозиционных партий, которые назвали ее недостаточной и поверхностной, считая, что она не решает главной проблемы – нечестной практики получения прибыли некоторыми транснациональными корпорациями.

Ранее сообщалось, что суд в Италии постановил конфисковать 779,5 млн евро у гиганта краткосрочной аренды жилья Airbnb из-за вероятного уклонения от уплаты налогов.

Перед этим стало известно, что португальское правительство собирается отменить налоговые льготы для иностранцев-резидентов Португалии, которые ввели, когда страна после финансового кризиса пыталась привлечь специалистов в некоторые отрасли.