В ОБСЕ достигли промежуточной договоренности по кадровым решениям, Россия сняла вето

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сможет продолжить работу после того, как Россия согласилась на временное назначение руководящих лиц, полноценное избрание которых блокировала.

О достижении договоренности рассказал постпред США в ОБСЕ Майкл Карпентер, сообщает "Европейская правда".

Посол Карпентер сообщил о завершении переговоров о том, чтобы не оставить организацию без легитимного руководства.

"Мы только что достигли договоренности о продлении на 9 месяцев мандата четырех ключевых должностных лиц. Я рассчитываю, что эта договоренность будет соблюдена", – заявил он.

Таким образом, по словам Карпентера, действующий генеральный секретарь, руководитель БДИПЧ ОБСЕ, спецпредставитель по вопросам свободы СМИ и комиссар по вопросам национальных меньшинств продолжат работу в следующем году. Они были избраны 3 года назад, и мандат всех четырех руководителей истекал в начале 2024 года.

"Это позволит сохранить организацию функциональной", – пояснил посол, добавив, что члены ОБСЕ договорились работать над согласованием полноценной замены.

"За это время мы обсудим, кто лучше всего подходит для того, чтобы возглавлять организацию", – пояснил посол США.

Как сообщалось, в Скопье Лавров не исключил, что заблокирует деятельность ОБСЕ, не голосуя за ключевые кадровые решения.

Подробно о событиях в Скопье читайте в статье "ОБСЕ не оседлала Лаврова".

"Европейская правда" будет следить за ходом министерского заседания ОБСЕ.