В Армении полиция российской базы задержала контрактника-беглеца из РФ

В Армении сообщили, что сотрудники полиции российской военной базы в Гюмри задержали контрактника российской армии, который выехал из РФ после полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом рассказал правозащитник Артур Сакунц, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

20-летнего Дмитрия Сетракова 6 или 7 декабря задержали сотрудники полиции 102-й российской военной базы, которая дислоцируется в Гюмри. Там его поместили под арест на 27 суток.

Российские военные следователи возбудили против Сетракова уголовное дело по статье об оставлении места службы на срок свыше одного месяца в период мобилизации или ведения боевых действий. Ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Армянские правозащитники узнали о ситуации от российских коллег, к которым обратилась жена Сетракова. Ей самой позвонили со 102-й военной базы и сообщили об аресте мужа.

По словам Сакунца, Сетраков был контрактником, но после российского вторжения в Украину отказался служить в российской армии и переехал в Армению, как и тысячи его соотечественников.

Расследование его уголовного дела ведет российский 519-й военный следственный отдел, который расположен на территории Армении. Представители российской военной базы в Гюмри заявили Артуру Сакунцу, что если Сетракова признают виновным, то он будет отбывать наказание на территории России.

Артур Сакунц подчеркивает, что российская военная полиция не имеет права арестовывать гражданина России на территории Армении, это могут делать только местные правоохранительные органы.

Согласно процедуре, российская сторона должна связаться с армянскими представителями для поиска разыскиваемого гражданина.

По мнению правозащитника, действия российской военной базы в этом вопросе незаконны.

Армянские правозащитники просят власти своей страны не только не допустить передачи Дмитрия Сетракова России, но и возбудить уголовное дело "по факту незаконных действий, совершенных сотрудниками военной полиции России на территории Армении".

Как известно, в армянском городе Гюмри расположена 102-я российская военная база.

Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит преимуществ в длительном присутствии российских военных баз в стране, поскольку РФ не выполнила своих союзнических обязательств.

МИД России публично критиковал последние заявления премьера Армении Никола Пашиняна за "разворот от РФ".

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