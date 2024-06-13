Норвегия передает Украине выстрелы к гранатометам на почти 42 млн евро

Норвегия передаст Украине выстрелы к гранатометам ориентировочной стоимостью почти 42 млн евро.

Как сообщает NRK, пишет "Европейская правда", об этом объявил министр обороны Бьёрн Арильд Грам.

Министр отметил, что на запрос Украины по актуальным потребностям Вооруженных сил Норвегия передаст партию выстрелов к гранатометам стоимостью около 480 млн норвежских крон (почти 42 млн евро).

"Украина испытывает большую потребность во всех типах боеприпасов и просила конкретно о том, что мы сейчас передаем", – отметил Грам в комментарии NRK.

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Он добавил, что недавно Норвегия передала также партию ручных гранат на 50 млн норвежских крон (4,7 млн евро) и боеприпасы к снайперскому оружию на 3 млн крон (260 тысяч евро).

Также на этой неделе объявили, что Норвегия профинансирует усиление украинской ПВО на 240 млн евро, из которых 125 млн пойдут на совместную с другими союзниками поставку сотни ракет-перехватчиков к ЗРК Patriot.

Во вторник норвежский парламент одобрил долгосрочный план развития Вооруженных сил Норвегии до 2036 года, который предусматривает рекордное увеличение оборонных расходов.