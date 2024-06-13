Польша поддерживает "пакет" кандидатов, которых предлагают на топ-должности в ЕС

Польша в целом выражает поддержку кандидатам на ключевые должности в руководстве Евросоюза, которых сегодня обсуждают больше всего.

Об этом стало известно польской радиостанции RMF FM, пишет "Европейская правда".

Премьер-министр Польши Дональд Туск официально предложит кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок на посту председателя Еврокомиссии на неформальной встрече лидеров ЕС в понедельник.

Польский премьер-министр вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом являются ведущими переговорщиками по пакету ключевых должностей в ЕС от имени правительств, принадлежащих к Европейской народной партии, победившей на выборах в Европарламент.

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В пакете предложения будет Урсула фон дер Ляйен от Европейской народной партии на должность председателя Еврокомиссии, бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта от социалистов и демократов на должность председателя Европейского совета и премьер-министр Эстонии Кая Каллас на должность главы дипломатии ЕС от либералов.

По данным радиостанции, "это приемлемый для Польши пакет фамилий", потому что приоритетом для польских властей в распределении трех высших должностей в ЕС является географический баланс.

Польша выступает за то, чтобы восточный регион Европы также был представлен в высшем руководстве ЕС. Все нынешние руководители топ-институтов ЕС происходят из так называемой Старой Европы. Председатель Европейского совета – бельгиец, председатель Европейской комиссии – немка, а дипломатию ЕС возглавляет испанец.

Теперь же главой дипломатии ЕС стала бы премьер Эстонии, который занимает очень жесткую позицию в отношении России и решительно поддерживает Украину.

По словам дипломатов ЕС, страны южной Европы "немного воротят от нее нос", поскольку опасаются, что она сосредоточится исключительно на Украине, в ущерб так называемому Глобальному Югу.

Польше также нравится кандидатура Роберты Метсолы с Мальты на посту председателя Европарламента.

Для Варшавы "важно быстро согласовать позиции, ведь речь идет о стабильности и предсказуемости Союза перед лицом войны". Польша не хотела бы, чтобы дискуссии по важнейшим позициям затягивались и "отравляли" отношения между странами.

Однако, если в понедельник не удастся договориться о назначении, главы государств и правительств ЕС предпримут еще одну попытку на следующем саммите в конце месяца.

Идея заключается в том, чтобы в июле утвердить председателя Еврокомиссии. Только после этого страны ЕС выдвинут своих кандидатов на должности комиссаров.

Напомним, некоторые страны уже назвали своих кандидатов на еврокомиссаров.

Подробнее о том, как будет формироваться новый состав руководящего органа ЕС, читайте в статье "Евросоюз ищет новых лидеров".