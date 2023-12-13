Фицо подтвердил, что не будет блокировать открытие переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает Украину "неготовой" к началу переговоров о вступлении в ЕС, но Братислава не будет блокировать это решение на саммите лидеров Евросоюза.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Dennik N.

Фицо сказал, что считает Украину "абсолютно неготовой" к открытию переговоров, но не будет блокировать такое решение на саммите 14-15 декабря.

"Мы не будем препятствовать решению Европейского совета о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Речь идет о политическом решении, это не имеет ничего общего с реальностью. Украина абсолютно не готова к началу переговоров", – заявил Роберт Фицо.

Перед этим министр иностранных дел Юрай Бланар также заявил, что Братислава готова поддержать решение об открытии переговоров.

Как известно, венгерский премьер Виктор Орбан собирается блокировать ключевые решения по Украине.

Проголосовать против открытия переговоров может также Австрия.

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