Премьер Норвегии анонсировал дополнительное усиление украинской ПВО и другую поддержку

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре объявил о планах предоставить Украине дополнительную помощь для усиления противовоздушной обороны, финансовую поддержку для сферы здравоохранения и образования и, кроме того, финансирование для наращивания производства боеприпасов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В коммюнике правительства отмечают, что Норвегия предоставит Украине дополнительное оборудование для ПВО.

"Кроме того, мы предоставим софинансирование для усиления возможностей оборонной промышленности, чтобы обеспечить, что Украина будет иметь достаточно боеприпасов, чтобы защищаться", – отметил Йонас Гар Стьоре.

Он отметил, что более половины всей норвежской помощи для Украины в 2023 году составляла военная помощь, с акцентом на противовоздушную оборону.

В коммюнике правительства напоминают, что в феврале 2023 года парламент Норвегии согласовал программу поддержки Украины Nansen с общим бюджетом 75 млрд крон (более 6 млрд евро), рассчитанную на пять лет.

13 декабря премьер анонсировал четыре ключевые выплаты в рамках этой программы.

135 млн крон (11 млн евро) предоставят в качестве бюджетной поддержки для обеспечения расходов на образование, здравоохранение и выплату пенсий.

Кроме этого, в начале 2024 года будет предоставлено 3 млрд крон (более 250 млн евро) поддержки на функционирование сферы образования и здравоохранения через фонд URTF под эгидой Всемирного банка.

335 млн крон (28 млн евро) предусмотрено на дальнейшее усиление противовоздушной обороны.

1 млрд закладывают на софинансирование усиления возможностей оборонной промышленности, чтобы для Украины производили больше снарядов и ракет.

Еще 137 млн крон закладывают на "зимнюю" гуманитарную программу ООН для Украины, предназначенную для обеспечения приютом, базовыми вещами и едой людей, которые из-за войны остались без крыши над головой.

Это финансирование будет предоставлено дополнительно к помощи, анонсированной ранее в течение 2023 года.

Премьер Норвегии подчеркнул, что агрессия России против Украины является посягательством на коллективную безопасность, демократические права и ценности. "Вместе с нашими союзниками и партнерами в Европе и других частях мира, Норвегия продолжит поддерживать Украину в борьбе, в которой она защищает себя", – отметил Йонас Гар Стьоре.

Зеленский после встречи рассказал, что на переговорах поднимал также вопрос о защите украинских портов и свободы судоходства в Черном море.

Норвегия, напомним, вместе с Британией планирует помогать Украине стратегически усилить Военно-морские силы.