Украина и Румыния решили 20-летний спор по строительству канала "Дунай - Черное море"

Украина и Румыния решили спор, связанный с обустройством украинской стороной глубоководного судового хода "Дунай – Черное море", где Бухарест говорил о нарушении Киевом экологических норм.

Об этом в субботу в Facebook сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, пишет "Европейская правда".

Министр напомнил, что спор касался обязательств Украины по Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо). Его удалось окончательно уладить на полях 9-го Совещания Сторон Конвенции Эспо в Женеве.

"Мы выполнили "домашнюю работу" и преодолели долгий путь по приведению в соответствие проекта с требованиями Конвенции. Ведь Украине не безразличны добрососедские отношения и соблюдение норм международного права. Мы хотим и можем искать общий язык и исправлять ошибки прошлого", – подчеркнул Стрелец.

Межгосударственный спор относительно канала "Дунай – Черное море", который пролегает по Килийскому и Старостамбульскому (Быстрым) устьям в дельте Дуная, тянется с 2004 года, с тех пор как Украина запустила плавание по каналу в экспериментальном режиме.

Против выступили Европейская комиссия и Румыния, ссылаясь на природоохранный статус дельты и отсутствие оценки влияния судоходства на окружающую среду.

Для решения спора в январе 2005 года на основе Конвенции Эспо была создана Комиссия по запросу для формирования научно обоснованного мнения о возможных последствиях трансграничных воздействий при реализации и использовании канала "Дунай – Черное море".

В начале этого года Румыния просила у Украины разъяснений из-за гидротехнических работ в Килийском канале.