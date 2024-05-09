Парламент Финляндии запретил политические забастовки дольше 24 часов

Финские законодатели приняли меры, которые ограничивают политические забастовки, а также остановку работы в поддержку таких действий.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.

Теперь максимальная продолжительность политических акций протеста будет ограничена 24 часами, а другие меры трудовой борьбы – сроком не дольше двух недель.

За закон проголосовали 107 законодателей, 57 – выступили против.

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Финские профсоюзы уже прибегали к нескольким остановкам работы в знак протеста против правительственных реформ на рынке труда, в частности сокращения льгот и изменения в условиях труда, отмечает Bloomberg.

По словам правящей коалиции, эти реформы необходимы для того, чтобы остановить рост государственного долга и создать 100 тысяч новых рабочих мест.

В феврале этого года забастовки в Финляндии затронули транспорт местного и дальнего сообщения, а также бумажную промышленность и торговлю.

Ранее из-за забастовки профсоюза финских железнодорожников движение поездов на территории страны почти полностью останавливалось.

Забастовки 1 и 2 февраля в Финляндии коснулись воздушного движения, продуктовых магазинов, гостиниц и ресторанов, почты, банков, транспорта, а также промышленности.

Перед этим в январе в стране проходила крупная забастовка различных отраслей транспорта, из-за нее пришлось отменить сотни рейсов, в том числе авиакомпании Finnair.