СМИ пишут, что Австрия до сих пор блокирует 12-ый пакет санкций ЕС против России

Австрия до сих пор возражает против финализации двенадцатого пакета санкций Европейского Союза против России из-за включения ее банка Raiffeisen Bank в перечень спонсоров войны в Украине, несмотря на решение Европейского совета, который "приветствует" принятие пакета.

Об этом сообщило издание EUobserver со ссылкой на источники в ЕС, а также брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Как пояснил EUobserver один из собеседников, Австрия воспользовалась "предостережением для изучения", которое государства ЕС могут взять для анализа юридического текста. Оно может быть снято в начале следующей недели.

"Выводы (саммита. – Ред.) ЕС – это политические заявления, а не юридически обязательные решения", – добавил источник.

Но украинский собеседник EUobserver подтвердил, что на самом деле Вена взяла оговорку, чтобы провести переговоры для исключения Raiffeisen Bank из перечня международных спонсоров войны Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

"Мне грустно видеть, что на одной чаше весов стоят жизни украинцев, а на другой – коммерческие интересы австрийского банка в России", – добавил он.

Если соглашения между Веной и Киевом на следующей неделе не будет, последний шанс принять 12-й раунд санкций против России до конца года будет потерян, поскольку институты ЕС начинают рождественские каникулы, указывает EUobserver.

Некоторые собеседники издания указывают, что Австрия повторяет тактику Венгрии, которая так же блокировала решения в поддержку Украины из-за объявления международным спонсором войны ее банка OTP.

"Это не Австрия учится у Венгрии, а наоборот. И я никогда не понимал, почему все так легко прощают им (австрийцам. – Ред.), относятся к ним с легкостью, по сравнению с Орбаном или другими негодяями ЕС", – цитирует издание одного из дипломатов ЕС.

Сейчас Raiffeisen является одним из важнейших финансовых каналов, в котором российские бизнесы осуществляют операции в долларах и евро. Благодаря этому банк получает огромные прибыли, из которых затем финансирует бюджет страны-агрессора своими налогами.